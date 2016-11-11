Глава Мордовии поздравил Патриарха Кирилла с юбилеем

В воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отпраздновал 70-летний юбилей. Дабы поздравить предстоятеля, в Москву съехались главы и представители православных церквей. 20 ноября они совершили Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

Поздравление патриарху прислали многие известные политики, бизнесмены, главы церковных общин и общественные деятели. От имени народа республики Патриарха Московского и всея Руси поздравил Глава Мордовии Владимир Волков. «Для всех нас очень дорого то, что мордовский край - это родная для Вас земля, - говорится, в частности, в поздравительном письме. - Мы всегда ощущаем Ваше чуткое, тёплое отношение к нашей общей малой Родине и ко всем жителям Мордовии».

Стоит напомнить, что дед шестнадцатого Предстоятеля РПЦ родился и похоронен в Ичалковском районе Мордовии. Отсюда же родом и его бабушка. Сам Кирилл неоднократно подчеркивал, что во многом благодаря их наставлениям он выбрал жизненный путь. Будущий Патриарх с ранних лет отличался религиозностью и, делясь воспоминаниями, неоднократно рассказывал, как в три-четыре года любил «служить» дома, надевая специально сшитое для него облачение. Годам к шести-семи он уже мог без ошибки «отслужить» молебен. А вот в пионерской организации никогда не состоял, несмотря на давление школьных учителей и воспитателей.

В годы учебы в семинарии, духовной академии, да и уже начав пастырское служение, Кирилл нередко бывал на малой родине. Трижды приезжал он сюда уже в чине главы РПЦ. В 2011 году во время своего первого «большого» визита Предстоятель посетил Ичалковский и Ардатовский районы Мордовии, освятил один из крупнейших в Поволжье храм Казанской иконы Божией Матери. Спустя год он принял участие в церемонии открытия детского православного лагеря в пригороде Саранска. А в 2015 г. освятил храм Святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в юго-западной части города.

Именно на неоценимую помощь Патриарха в решении многих значимых вопросов духовно-нравственного развития обратил внимание в своем поздравлении Глава республики: «Все мы с особой благодарностью и радостью вспоминаем Ваши Первосвятительские визиты в республику. Каждый Ваш приезд в Мордовию был связан с судьбоносными событиями в жизни региона, оставил неизгладимый след не только в истории республики, но и в сердце каждого жителя… Сегодня можно без преувеличения сказать, что благодаря Вашей поддержке Мордовия становится одним из духовных центров России».

Добавим, что Глава Мордовии был приглашен на юбилейный вечер Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который прошел вчера.



