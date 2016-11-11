Умыкнул золото из «Алмаз Холдинга»

25-летний житель Пензы попался в столице Мордовии на краже золота из ювелирного салона «Алмаз Холдинг». Насмотревшись достопримечательностей Саранска, молодой человек решил прихватить с собой в качестве подарков на память ювелирные изделия, но был задержан полицейскими.

19 ноября Ленинский районный суд Саранска арестовал 25-летнего жителя Пензы Алексея Шаркова по подозрению в краже. Известно, что парень ранее неоднократно судим за хищения, холост и нигде не работает. Пензяк попался на том, что 28 сентября похитил ювелирные изделия из магазина «Алмаз Холдинг», расположенного на 1 этаже ТРК «Огарев Плаза». Стоимость похищенного потянула на 58 тысяч рублей. На следующий день полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи, но задержать парня удалось только 18 ноября. Сейчас Шарков дает признательные показания.

По его словам, 19 июля этого года он освободился из мест лишения свободы, отдохнул некоторое время у себя дома в Пензе, а потом поехал в Саранск посмотреть достопримечательности. В столице Мордовии он зашел в магазин «Алмаз Холдинг» в торговом центре «Огарев Плаза». Осматривая золотые украшения, он заметил, что одна из витрин с золотыми сережками приоткрыта. Бывший зэк воспользовался моментом, пока продавщица была занята покупателем, просунул руку и похитил с витрины четыре пары золотых сережек. А потом спокойно вышел из торгового центра и уехал к себе домой. Очевидно, что эта выходка не могла остаться незамеченной в напичканном системами видеонаблюдения торговом центре. Итог известен.

Суд избрал жителю Пензы меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 января 2017 года.



