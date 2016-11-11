Заведующую магазином развели на 8 тысяч рублей

В отдел полиции № 4 УМВД России по Саранску поступило заявление заведующей одним из магазинов. Она рассказала, что попалась в сети мошенников, которые выманили у нее 8 тысяч рублей.

На рабочий телефон заведующей магазином позвонил незнакомец, который выдал себя за представителя компании по техническому обслуживанию терминалов оплаты. Лжеспециалист сообщил, что аппарат по приему денег, находящийся в магазине, возможно, неисправен и его необходимо срочно проверить. Чтобы было удобнее устранить неполадки, он предложил перезвонить на мобильный телефон заявительницы и попросил ее подойти к терминалу. Заведующая выполнила все указания. Для проверки мошенник попросил ее внести купюру на счет «QIWI-кошелька». Все затраты мужчина обещал вернуть.

Заведующая, не подозревая обмана, внесла деньги. Мошенник каждый раз придумывал новые причины, чтобы руководитель вставляла очередную банкноту, и называл разные номера счетов. Таким образом, дама перечислила изобретательному мошеннику более 8 тысяч рублей. После того как женщина сказала, что у нее больше нет денег, незнакомец оборвал соединение. Осознав, что стала очередной жертвой аферистов, потерпевшая обратилась в полицию.