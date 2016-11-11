Саранские школьники стали победителями московского конкурса детского творчества «Билингва»

С февраля по ноябрь Департаментом образования города Москвы и Московским институтом открытого образования проводился конкурс детского творчества «Билингва». Это мероприятие было организовано с целью формирования бережного отношения к родному и русскому языкам, к родной и русской культуре, культуре многонациональной России, выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, развития их творческих способностей.

С 13 по 16 ноября прошел финал конкурса. Он был приурочен к Международному дню толерантности. В мероприятии приняли участие тридцать две образовательные организации из Москвы и семнадцать - из регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

От Мордовии в конкурсе принимали участие школьники из Саранска, представившие свои творческие работы: двуязычные эссе - параллельные тексты на русском и мордовском (мокшанском, эрзянском) языках на одну из тем по выбору.

При содействии Главы городского округа Саранск Петра Тултаева участие в финальных мероприятиях в Москве приняли четверо учащихся саранских школ: Анастасия Семина, ученица 7 класса гимназии № 23, Мария Чекайкина, учащаяся 7 класса школы № 32, ученик 7 класса из школы № 24 Максим Миронов и шестиклассница школы № 33 Анастасия Настина.

В торжественной части на тему «Край ты мой, родной край!» финалисты мероприятия выступали на двух языках. Они рассказывали о своей малой родине, где родились, выросли, о природе родного края, об известных людях Мордовии и о достопримечательностях любимого города Саранска.