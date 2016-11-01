Петр Тултаев завершил осенние приемы граждан по личным вопросам

Конечно же, в Саранске еще есть крыши, требующие ремонта. Их стало меньше, но они есть. В городе имеются и дома, в которых отсутствуют циркуляционные линии. К сожалению, не все дворы еще благоустроены. Есть пока не только разбитые тротуары, но и многое другое, что мешает горожанам в повседневной жизни. Все это, как правило, служит поводом обращения к градоначальнику. И он по мере возможности помогает. Иногда с большим трудом из-за ограниченных возможностей городского бюджета, но вопросы все же решаются.

Однако на прошлой неделе, когда Глава города Петр Тултаев принимал граждан по личным вопросам, эти темы почти не поднимались. Лишь жительница одного из домов по ул. Веселовского пожаловалась мэру на то, что в их квартиру, расположенную на первом этаже, проникают талые и дождевые воды. Она попросила срочного вмешательства коммунальных служб, чтобы раз и навсегда ее семья избавилась от этой напасти. Градоначальник, обсудив ситуацию с руководителями, курирующими работу ЖКХ, наметил целый комплекс работ, установив точную дату, к началу которой они должны быть завершены.

Ну а все другие вопросы в основном были далеки от тем, непосредственно касающихся сферы ЖКХ.

Например, Галина Учаева, придя на прием к мэру, остановилась на проблемах инвалидов-колясочников. Она подробно рассказала ему о жизни этой категории горожан, поблагодарив за поддержку, которую он систематически им оказывает. Вместе с тем у женщины накопилось несколько просьб, выполнение которых смогло бы в какой-то степени облегчить жизнь данной социальной группы граждан.

Петр Тултаев пошел навстречу посетительнице и дал конкретные обещания по решению всех обозначенных вопросов. Видимо, совсем скоро спортивный клуб «Вымпел», в котором занимаются люди с ограниченными возможностями, получит дополнительное помещение для организации их досуга. Будут по мере возможности удовлетворены и другие высказанные просьбы заявительницы. Кроме того, мэр принял решение в середине декабря встретиться с инвалидами и подробно обсудить больные для них темы.

О сроках подведения инженерных коммуникаций к земельным участкам, выделенным под строительство индивидуальных жилых домов в р.п. Николаевка, пришла узнать группа горожан, построивших здесь дома. Строительство осуществляется с западной стороны уже существующего населенного пункта, но никаких коммуникаций здесь пока нет. Напомним, участки на этой территории выданы многодетным семьям и инвалидам. Понятно, для данной категории граждан коммуникации - дело первостепенное. Они необходимы, но средств, чтобы выполнить все и сразу, катастрофически не хватает. Поэтому договорились, что работы будут вестись поэтапно. В ходе разговора определили: прежде всего нужны дорога и электричество.

Мэр поручил подчиненным подсчитать стоимость строительства дороги, а также уточнить сумму, в которую обойдется электропроводка в данный жилой массив. Он также распорядился провести в ближайшее время совещание по данному вопросу непосредственно на месте застройки.

- Увидим все своими глазами, прикинем наши возможности, переговорим с людьми, - сказал мэр. - Только после этого и сделаем выводы по срокам подведения коммуникаций. Пустых обещаний давать не будем, - добавил он.

Просьба жителей д. Ивановка Октябрьского района к Главе города была следующей: капитально отремонтировать дорогу, ведущую к ним в деревню, и продлить маршрут автобуса, который курсирует до села Луховка. По их мнению, если маршрут будет продлен, то удобства испытают все жители окрестных сел, в том числе их населенного пункта.

Петр Тултаев принял решение вместе с помощниками и некоторыми руководителями городских структур в ближайшее время выехать на место, где и определиться, какие работы и в какие сроки можно будет произвести. Кроме того, непосредственно на месте будет принято решение о возможности продления автобусного маршрута, курсирующего до с. Луховка. Посетительницы ушли довольные разговором с мэром.

Жительница одного из домов по ул. Ботевградской обратилась к Петру Тултаеву с жалобой на плохое качество ремонта подъезда, который уже завершается. Она высказала также ряд претензий по поводу работы их управляющей компании. Мэр внимательно выслушал аргументы посетительницы и объяснения руководства управляющей компании. Разговор состоялся непростой, но очень полезный для обеих сторон. В итоге было принято решение: управляющей компании, вернее подрядчикам, за двухнедельный срок исправить все огрехи, допущенные при ремонте. А руководство района должно доложить мэру о проделанной работе.

Но, как мы говорили вначале, некоторые граждане обратились в этот день к градоначальнику по вопросам, не входящим в сферу его полномочий. Например, один горожанин попросил существенную материальную помощь для того, чтобы вставить себе зубы, да и жене заодно. Приводил аргументы в пользу этого: дескать, он - заслуженный человек, показывал награды и почетные грамоты, накопленные за долгие годы трудового стажа.

Конечно же, человек уважаемый, спору нет. Но Глава города никак не мог помочь. Администрация города может оказать помощь лишь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, причем в размере… одной тысячи рублей. И только. Таков закон, и нарушить его мэр не имеет права. Но проситель отказывался в это верить, снова и снова рассказывая о заслугах. Ушел, видимо, с обидой.

Не решился вопрос еще одного просителя, который до этого уже обращался с ним и в прокуратуру, и в суд. Суд вынес решение не в его пользу. И тогда горожанин пришел к мэру. Мы уже говорили, что подобные действия бесперспективны.

Решения суда никто не может оспорить. Разве только судебное разбирательство высшей инстанции, если появятся новые факты в пользу истца. Казалось бы, давно пора понять и принять данную аксиому, но некоторые в этом случае, видимо, полагаются на волшебное «а вдруг?». Но чудес в области законодательства не бывает. Здесь все подчинено жестким и неукоснительным рамкам, требующим бесспорного подчинения.

Пришла на прием и парочка граждан, уличавших в махинациях соседку: и погреб незаконно вырыла, и деревья в обход закона срубила, и еще много чего сделала в свою пользу, не считаясь с мнением окружающих. Впоследствии оказалось, что разрешения на все действия у женщины были. Но, по мнению посетителей, она все равно не права. Обсудив действия соседки, они рассказали о том, что детская площадка во дворе, по их мнению, была построена неправильно, без учета интересов пенсионеров, проживающих в доме. Теперь, как они считают, и посидеть летом негде: лавочки оказались на самом солнцепеке.

Глава Саранска принял решение в конце ноября лично приехать в этот двор на ул. Ботевградской и разобраться с накопившимися здесь вопросами. Условие при этом он выдвинул только одно: к намеченному времени во дворе должно собраться большинство жителей дома, чтобы можно было выслушать их мнение, прежде чем принять какие-то решения.

Десять вопросов было рассмотрено в тот день Главой города Петром Тултаевым, вопросов, с которыми пришли к нему люди. На этом осенние приемы граждан по личным вопросам завершились. Ну а зима подкинет новые проблемы и жителям города и мэру. И их тоже надо будет решать…