Петр Тултаев: «В мерзкую погоду «мэрская суббота»

А погода действительно не шептала. Порывистый ветер, снег и морозец сопутствовали мэрскому обходу на Химмаше. Подчиненные градоначальника перетаптывались с ноги на ногу, ожидая своего «предводителя». Каждый из них уже приблизительно знал, что ожидает его в ближайшие два часа: плохие дороги и тротуары, протекающие кровли и старые коммуникации, задания, которые нужно будет выполнить в конкретные сжатые сроки.

Несмотря на припорошивший снег, Глава Саранска Петр Тултаев сразу же разглядел мусор и бумажки на зеленой зоне бульвара Эрьзи. Обратился к руководству района, чтобы следили за этим постоянно и лучше. Потом сообщил, что с самого раннего утра объезжал город и смотрел, как он убирается в сложившихся погодных условиях.

«Погода плохая, но дороги и дворы должны быть чистые. Хотя местами я уже заметил недоработки, - отметил Петр Тултаев и добавил: - В мерзкую погоду «мэрская суббота».

Быстрым шагом делегация проследовала через бульвар Эрьзи, попутно обратив внимание на плохое состояние внутриквартальной дороги, ведущей к детскому саду № 66. Обсудив это, было решено провести ямочный ремонт дороги и строительство тротуара в 2017 году.

В связи с этим Глава Саранска отметил, что нужно обращать особое внимание на исполнение наказов избирателей, данных в ходе встреч и предвыборной кампании. При этом стоит делать упор на первоочередные задачи.

Остановившись возле дома № 2 по бульвару Эрьзи, Петр Тултаев обратил внимание на разбитую внутридворовую дорогу, ведущую сразу к нескольким многоквартирным домам. Судя по разъяснению главы Октябрьского района Сергея Мальченкова, ремонт проезжей части проводила чувашская фирма, которая на данный момент является банкротом. При этом гарантийный срок еще не закончился. Дорога между тем оказалась в очень плачевном состоянии: ямы и ухабы, доверху наполненные водой.

«Что ж, получается, что спросить нам не с кого, - констатировал мэр. - К сожалению, такие ситуации с фирмами-однодневками не редкость, но и людей оставлять в такой ситуации нельзя. Придется делать самим!».

Проблема с дорогой и тротуаром бросилась в глаза и на улице Т. Бибиной. Старый тротуар практически ушел в землю. Опознать его можно было лишь по следам трактора, старательно расчистившего утром снег.

«Ну, здесь нам вообще стыдоба!» - печально констатировал мэр.

Тут же собравшиеся обсудили перспективы этого расстроившегося за последние несколько лет района. В первую очередь требовала расширения и капитального ремонта со строительством дренажа и ливневки дорога. По обе стороны от нее нужны пешеходные тротуары, освещение, парковочные места и остановочные павильоны.

«За зиму разрабатываем проект, делаем экспертизу и проводим все необходимые согласования, чтобы весной приступить к работам, - сказал Глава Саранска. - Расширение делаем по требованиям, которые позволят пустить здесь общественный транспорт. Причем транспорт для перевозки льготников в том числе.

Что касается наружного освещения, сейчас здесь темень кромешная. Нужно сделать все, чтобы не думали, что на Химмаше живут последние люди. Детский сад у нас внутри нового микрорайона запланирован?».

Получив утвердительный ответ, Петр Тултаев обратил внимание на металлические гаражи вдоль новых домов.

«Эти гаражи убираем! На их месте как раз и разметим детский сад. По плану он будет на 240 мест и с бассейном, - подытожил мэр Саранска. - А что у нас с проектом на парковую зону в этом микрорайоне?».

Руководство района пояснило, что готовый проект в настоящее время проходит экспертизу, а общая площадь парка составит около 12 га.

Возле дома № 20 по улице Т. Бибиной Петра Тултаева встретили три женщины. Неторопливо, спокойно и четко они стали рассказывать обо всех перипетиях своего дома. О том, что в нем ни разу с 69-го года не было капитального ремонта, протекает кровля, а подвал заливает водой в дожди и оттепель. Кроме того, придомовая территория находится в ужасающем состоянии. Женщины в первую очередь просили решить проблему с кровлей. По их мнению, было бы лучше выстроить шатровую. Сергей Мальченков заверил, что благодаря современным технологиям мягкие кровли служат так же долго.

«Все сразу мы вам пообещать не можем, но большинство проблем решим. Кровлю запланируем на предстоящий год, но какую конкретно, будем обсуждать. Дворовую территорию отремонтируем в ходе ремонта дороги, после строительства которой решится и проблема с водой в подвале», - пояснил Петр Тултаев.

После этого женщины затронули еще один животрепещущий вопрос: наличие должников по квартплате.

«В нашем доме две квартиры, где долги составляют 400 и 500 тысяч. Люди не платят годами, а нам, добросовестным плательщикам, приходится оплачивать и их долги, - сетовали жительницы дома. - Примите какие-то меры!».

«Так ведь эта работа ведется активно! На всех должников подаются иски в суды, - пояснил градоначальник. - Вот только не так все просто! Но если квартира муниципальная, обратимся с иском на выселение».

У соседнего дома Петра Тултаева и его подчиненных тоже поджидали местные жители. Женщины со слезами на глазах стали рассказывать о том, что из-за сырости в общежитии стала регулярно замыкать проводка, несколько раз был пожар, а места общего пользования находятся в таком состоянии, что порой туда зайти страшно.

Женщины повели градоначальника в душевые. Само помывочное помещение находится в подвале, поэтому состояние его и запах внутри представить несложно. Влажность практически полностью съела краску на стенах, превратив помещение во что-то невнятное.

«А других душевых у вас нет?» - задался вопросом Глава города.

Жительницы сообщили, что есть аналогичные помещения в секциях, но только первого этажа. Глава попросил показать. Осматривая комнатушки, когда-то использовавшиеся как душевые, коммунальщики стали рассматривать возможность возродить их. Но тут возникла другая проблема: сырость в остальных помещениях общежития. Еще более серьезная претензия прозвучала от одной из местных жительниц: «Душевые вы сделаете, а убирать нам их кто будет?». Видимо, в ее представлении ко всем, кто живет в собственных квартирах, приходит добрая фрекен Бок и берет на себя обязанности по уборке. А вариант, когда каждый убирает за собой, видимо, для жителей этого общежития неприемлем. К сожалению, пока жители общежитий будут чувствовать себя иждивенцами и ждать, что кто-то что-то им должен сделать, жизнь их к лучшему не изменится.

После некоторого обсуждения и учитывая мнение жителей дома, было принято решение ремонтировать душевые в подвале. Кроме того, запланирован ремонт проводки и кровли за счет средств Фонда капитального ремонта. Все эти работы будут проведены в 2017 году. Ремонт душевых и проводки запланировали завершить к июню.

«Сейчас обменяйтесь телефонами, чтобы без обмана», - дал задание Глава Саранска подчиненным.

«Спасибо вам! Будем надеться, что вы нам поможете», - поблагодарили на прощание жители общежития.

Подводя итог этой «мэрской субботы», Петр Тултаев подчеркнул: «Многие из вас не жили в общежитиях и не представляете, что это такое! А я жил долгое время! Это их жизнь. Для многих это их дом, и другого у них нет. Поэтому нужно сделать все, чтобы улучшить положение людей. Не сделаете - пеняйте на себя! Представьте хоть на минуту, что сами здесь живете!».