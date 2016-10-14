Доска позора

За примером далеко ходить не надо. Сейчас многоквартирными домами активно застраивается территория на ул. Пуркаева. Совсем недавно на этой территории стояли ветхие жилые бараки, жителей которых расселили в новое комфортное жилье, а строения снесли. Порядка здесь и раньше было маловато, но и после начала возведения многоэтажек его не прибавилось.

Дело в том, что ПАО СП «Мордовстрой» (г. Рузаевка), генеральным подрядчиком строительства объекта «Дом многоэтажной жилой застройки (пл. № 2 по генплану) по ул. Пуркаева», были допущены существенные нарушения Правил благоустройства. В частности, загрязнение проезжей части автодороги по ул. Пуркаева из-за выезда с территории стройки грузовых автомобилей с неочищенными колесами. Пункт мойки колес автотранспорта на выезде с объекта отсутствовал, а подъездные пути и дороги на территории строительства частично не имели твёрдого покрытия.

ПАО СП «Мордовстрой» пренебрегло существующими правилами, не приняло должных мер по предотвращению загрязнения проезжей части автомобильной дороги, чем нарушило ст. 10 Закона РМ «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия».

Теперь организации придется выплатить внушительный штраф. А как же иначе? За бесхозяйственность и разгильдяйство всегда, как правило, приходится держать ответ!