Обладателем Кубка городского округа Саранск по футболу стал ФК «Энергия»

В Саранске завершился Кубок городского округа Саранск по футболу - 2016. Победителем в этом зрелищном и захватывающем первенстве стал футбольный клуб «Энергия». С 1 октября за победу в ходе турнира состязались 16 команд, среди которых были представители учебных заведений региона, промышленных предприятий и сферы обслуживания, муниципальные предприятия.

Все команды готовились основательно, но только две из них оказались в финале. Игра прошла с обоюдоострыми атаками со стороны команд. В первом тайме счет открыла команда ФК «Энергия», гол забил Андрей Догадин. Команда АО ТФ «ВАТТ» в перерыве игры произвела четыре замены, в том числе на поле вышел играющий тренер Ярослав Мочалов. И в одной из атак после передачи с фланга он забил гол головой в ворота соперника. От команды ФК «Энергия» в футбольном матче принимали участие заместитель Главы городского округа Саранск Юрий Шохин и глава администрации Ленинского района Саранска Александр Юткин.

«Основная цель мероприятия - это популяризация футбола среди любительских команд города, повышение спортивного мастерства непрофессиональных футболистов, - рассказал один из кураторов первенства - заместитель Главы Администрации городского округа Саранск по реализации целевых программ Юрий Шохин. - Кроме того, подобные состязания позволяют нам организовать интересный для любителей футбола досуг, а также нацелить горожан разных возрастов на здоровый образ жизни».

В состав команд - участниц Кубка могли войти все желающие, без ограничения возраста. Единственным критерием при отборе было знание правил соревнований по футболу и техники безопасности. Организаторами турнира выступили Администрация городского округа Саранск, общественное объединение «Единая спортивная молодежь РМ» совместно с саранским филиалом АО «САН ИнБев».