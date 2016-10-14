В Саранске пройдет показ фильмов Международного фестиваля ВГИК

Фестиваль студенческих фильмов - событие особенное. В отличие от фестивалей актуального кино, показывающих зрителям ситуацию «здесь и сейчас», он позволяет заглянуть в будущее, приподнять завесу тайны «каким оно будет, кино завтрашнего дня?» и увидеть мир глазами тех, кто станет общаться с нами с больших экранов уже совсем скоро. И такие среди конкурсантов непременно найдутся. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить фамилии участников и победителей прошлых фестивалей. За 55 лет, которые существует фестиваль (первый датируется уже таким далеким 1961 годом), в нём приняли участие люди, в дальнейшем ставшие знаковыми фигурами отечественного и мирового кинематографа. Вот только некоторые из них: Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, Алексей Герман-мл., Петр Буслов… Фестиваль студенческих фильмов - событие особенное. В отличие от фестивалей актуального кино, показывающих зрителям ситуацию «здесь и сейчас», он позволяет заглянуть в будущее, приподнять завесу тайны «каким оно будет, кино завтрашнего дня?» и увидеть мир глазами тех, кто станет общаться с нами с больших экранов уже совсем скоро. И такие среди конкурсантов непременно найдутся. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить фамилии участников и победителей прошлых фестивалей. За 55 лет, которые существует фестиваль (первый датируется уже таким далеким 1961 годом), в нём приняли участие люди, в дальнейшем ставшие знаковыми фигурами отечественного и мирового кинематографа. Вот только некоторые из них: Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, Алексей Герман-мл., Петр Буслов…

Международный студенческий фестиваль ВГИК - авторитетнейшая площадка для демонстрации творческих достижений будущих деятелей экранного искусства, где студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои учебные, курсовые, дипломные работы широкой публике. В этом году заявки на участие в конкурсе подали участники из 45 стран, 62 городов России. На первом этапе фестиваля было просмотрено 126 фильмов студентов ВГИК, и лишь 59 фильмов из 39 стран отобраны для участия в основном конкурсе.

В рамках фестиваля пройдут ретроспективные и специальные кинопоказы на площадках 42 городов России. Состоится и большой смотр фильмов Сергея Герасимова - в честь 110-летия со дня его рождения. Одним из городов для проведения показов уже четвертый год подряд выбран Саранск.

Внимание! С 14 по 18 ноября Кинофонд Республики Мордовия организует показ фильмов, вошедших в программу 36 Международного студенческого фестиваля ВГИК. Демонстрация фильмов пройдет в залах МГУ им. Н.П. Огарева, МГПИ им. М.Е. Евсевьева, Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи и Кинофонда РМ. Не пропустите, будет интересно!

После просмотра будет проведено анкетирование. Мнение наших зрителей будет учитываться при определении победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».