Муниципальные служащие Саранска завершили третий сезон патрулирования города совместно с полицией

Уже третий год подряд в Саранске действуют народные дружины с участием работников Администрации городского округа Саранск. С апреля по октябрь муниципальные служащие совместно с сотрудниками полиции выходят по пятницам на патрулирование городских территорий. Напомним, в своих действиях они руководствуются Федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Законом Республики Мордовия «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Мордовия».

Естественно, народная дружина в городской администрации создана на добровольной основе. Муниципальные служащие сами так решили. А инициатором данного мероприятия стал мэр города Петр Тултаев. Три года назад он обратился к своим коллегам с предложением - помочь полиции в несении службы общественного порядка. Свое предложение он мотивировал тем, что во время мэрских суббот к нему часто обращаются горожане, особенно те, которые проживают на окраинах Саранска и жалуются на нарушителей общественного порядка, которые чувствуют себя на их территории вольготно. До центра города, дескать, далеко, у полиции не хватает сотрудников бывать здесь чаще.

Предложение градоначальника было с пониманием поддержано муниципальными служащими. Тогда же и заключили соглашение по сотрудничеству с Управлением МВД России по г.о. Саранск. С того момента прошло уже три года.

С весны и до глубокой осени муниципальные служащие активно принимают участие в обеспечении правопорядка на улицах и в общественных местах города. Сейчас сезон деятельности ДНД завершен, и уже можно подвести некоторые итоги.

График патрулирования в этом году, как и в прошлые, был составлен и утвержден заранее. Кроме привычных уже для патрулирования улиц города в график обеспечения правопорядка были включены рабочие поселки Луховка, Николаевка, Ялга и ТЭЦ-2. Жители именно этих поселков позднее поблагодарили Петра Тултаева за оказанную поддержку по общественной охране их территорий.

«В совместном патрулировании с сотрудниками полиции в этом году приняли участие 90 сотрудников Администрации городского округа Саранск. За сезон каждому из них пришлось выйти на дежурство по 3-4 раза. Патрулирование осуществлялось еженедельно по пятницам. Выходили, как правило, 10 сотрудников администрации», - пояснил начальник Управления контроля и взаимодействия с административными органами городской администрации Сергей Кривов.

За время минувшего сезона члены ДНД мэрии совместно с сотрудниками полиции провели 27 совместных рейдов. Они активно пресекали вместе с блюстителями порядка правонарушения и противоправные действия на улицах города. Было составлено 187 протоколов об административных правонарушениях.

В ходе патрулирования составлялись административные протоколы: 99 за мелкое хулиганство, 39 за распитие алкогольных напитков в общественных местах, 21 за появление в нетрезвом виде в общественных местах и т.д.

Нет смысла подробно все перечислять. Скажем только, что совместно с полицейскими, чиновники из мэрии участвовали в обнаружении и изъятии незаконно хранящегося оружия, проверке паспортного контроля у граждан, проживающих в общежитиях без всякой прописки. Приходилось усмирять семейные скандалы, работать с несовершеннолетними правонарушителями, призывать к порядку нерадивых пешеходов, мешающих дорожному движению, контролировать тех, кто находится под надзором полиции и т.д. Да много чего приходилось делать, оберегая покой граждан и их безопасность.

А 9 и 10 июня проводились совместные оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием «Чистый город». В мероприятиях было задействовано 62 сотрудника городской администрации. Цель этих мероприятий - выявление лиц без определенного места жительства, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством; пресечение мелкорозничной и развозной торговли в неустановленных и необорудованных местах; выявление граждан, наносящих ущерб городскому благоустройству и т.д.

Также сотрудники мэрии участвовали в задержании граждан, подозреваемых в совершении правонарушений.

Но у всей этой общественной работы есть и другая, не менее важная сторона: воспитательная. Во время дежурств муниципальным служащим часто и подолгу приходилось общаться с не очень законопослушными горожанами, особенно с молодыми, и делать все возможное, чтобы они сами осознали свои неблаговидные поступки и, пусть не сразу, но встали на путь исправления.