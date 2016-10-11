Последний вояж домушников из Нижнего

В Октябрьском районном суде Саранска вынесен приговор домушникам из соседней Нижегородской области, зачищавшим квартиры состоятельных горожан от ценного имущества. Добычей гастролеров становились драгоценности, оргтехника, меховые изделия и дорогой алкоголь. Нажитого непосильным трудом лишились 6 жителей Саранска, общий ущерб составил более 1 миллиона 350 тысяч рублей.

На скамье подсудимых разместились три человека - 37-летний житель города Кожово Алексей Косипатов и два жителя Нижнего Новгорода - 36-летний Сергей Тунаков и 30-летний Евгений Губарь. Официально все являются безработными, не раз мотали срок в местах не столь отдаленных.

По версии следствия с июня 2015-го по февраль 2016 года нижегородские товарищи несколько раз приезжали в Саранск на автомобиле. Находили квартиры состоятельных горожан, а затем вскрывали двери отмычками или просто подбирали ключи.

Первым на дело в столицу Мордовии в июне 2015 года отправился Алексей Косипатов. На арендованном авто он приехал в город, осмотрелся и выбрал одну из квартир по улице Лихачева. Из нее он вынес ценного имущества на общую сумму около 95 тысяч рублей. И в этот же день умудрился поживиться еще по одному адресу - на улице Севастопольской. Здесь добыча была намного жирнее, украденное потянуло более чем на полмиллиона рублей.

Через два месяца Косипатов снова приехал в Саранск и проник в квартиру по улице Сущинского, но криминальный улов оказался скромным - на 40 тысяч рублей. Затем он предложил совершать набеги на саранские квартиры своим знакомым Тунакову и Губарю.

В ноябре и декабре нижегородские домушники дважды приезжали в Саранск. Во время визитов они обчистили квартиры по проспекту 70 лет Октября и улице Сущинского. Из одного жилища они похитили имущества на 230 тысяч рублей, а из другого - на 180 тысяч. Последний воровской вояж в Саранск нижегородские деятели совершили в феврале этого года. Тогда они оставили без ценностей владельцев квартиры по улице Севастопольской. Украденное добро потянуло на 130 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска МВД по РМ установили маршрут передвижения воров, и вскоре они были задержаны в Нижнем Новгороде. При обыске по месту жительства полицейские изъяли у них часть похищенного.

Всего от действий нижегородских злоумышленников пострадали 6 жителей Саранска, а также один их земляк, квартира которого изрядно обеднела после визита криминального трио.

В судебном заседании подсудимые Косипатов, Губарь и Тунаков вину признали полностью и поддержали свои ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке. По приговору суда Косипатов отправится в колонию строгого режима на 4 года и 6 месяцев, Губарь - в колонию общего режима на 3 года 6 месяцев, а Тунаков - на 3 года в колонию строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск одного из потерпевших о взыскании в его пользу с осужденных Косипатова и Губаря в солидарном порядке в возмещение причиненного материального ущерба 182 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.