Бурмистрова оштрафовали за долги по зарплате

Рузаевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства на предприятии НПО «НефтехГазМаш».

Выяснилось, что руководство задолжало своим работникам зарплату на кругленькую сумму. Так, по состоянию на 19 августа этого года общество имело задолженность по заработной плате в сумме свыше 2 млн 200 тыс. рублей, в том числе за июнь задолженность перед 113 работниками составила более 800 тыс. рублей, а за июль задолженность перед 127 работниками составила свыше 1 млн 400 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе проверки выявлены многочисленные факты несвоевременного расчета с уволенными работниками при наличии возможности своевременно рассчитаться с ними. По результатам проверки межрайонным прокурором директору общества внесено представление с требованием незамедлительного погашения задолженности по заработной плате.

По постановлению прокурора директор НПО «НефтехГазМаш» Алексей Бурмистров привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства» в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры предприятие погасило задолженность по заработной плате перед работниками в полном объеме.