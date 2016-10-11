Прокуратура требует вернуть миллионную социальную выплату

Прокуратура требует взыскать с жительницы Саранска 1 миллион 67 тысяч рублей в доход федерального и республиканского бюджетов за незаконно полученную субсидию. Ранее Ленинский районный суд признал даму виновной в мошенничестве. Судом было установлено, что жительница Саранска получила социальную выплату настроительство (приобретение) жилья в сельской местности на общую сумму более 1 млн рублей в результате фиктивного трудоустройства в агропромышленном комплексе.