up

USD/RU – 63,4166

up

EUR/RU – 70,2339

ясно

Солнце

: °C

: °C

: °C

Прокуратура требует вернуть миллионную социальную выплату

Прокуратура требует взыскать с жительницы Саранска 1 миллион 67 тысяч рублей в доход федерального и республиканского бюджетов за незаконно полученную субсидию. Ранее Ленинский районный суд признал даму виновной в мошенничестве. Судом было установлено, что жительница Саранска получила социальную выплату настроительство (приобретение) жилья в сельской местности на общую сумму более 1 млн рублей в результате фиктивного трудоустройства в агропромышленном комплексе. 
Вернуться наверх