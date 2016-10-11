В Рузаевке людей хотели заселить в заводской цех

Большой скандал разразился в Рузаевке. Местная мэрия выкупила заводское здание за 25 миллионов рублей и пыталась переделать его под жилое здание, чтобы поселить туда нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако в дело вмешалась прокуратура, наложив вето на операцию с непригодным для проживания зданием.

Во время проверки сотрудники Рузаевской межрайонной прокуратуры выяснили, что в 2014 году администрация города изыскала 25 миллионов рублей на покупку стартерного цеха, принадлежащего ЗАО «НПО «НефтехГазМаш». Директором предприятия является Алексей Бурмистров, сын известного в республике Николая Бурмистрова (ранее он возглавлял «Рузхиммаш»). Зачем мэрии Рузаевки понадобился старый цех? Оказалось, что чиновники решили сэкономить на приобретении жилья для нуждающихся и придумали хитроумный план - купить здание цеха, отремонтировать его, затем заселить туда людей и отчитаться перед руководством о выполненной задаче. Цех отделали сайдингом, вставили новые окна, сделали ремонт и решили отдать под муниципальный жилой фонд.

Но в эту нехитрую операцию вмешалась прокуратура и запретила использование здания для постоянного проживания людей, поскольку оно находится в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий. Более того, по мнению прокуратуры, использование постройки для решения других вопросов местного значения также невозможно без существенных денежных затрат, необходимых для реконструкции. Получается, что 25 миллионов рублей администрация Рузаевки выкинула на ветер. Прокуратура также выяснила, что покупка здания была проведена без проведения аукциона, а значит, с нарушением закона. Сейчас надзорное ведомство обратилось с иском в Арбитражный суд Мордовии о признании сделки недействительной.

Кроме того, прокурор Рузаевского района направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по статье «Халатность». Если дело будет возбуждено, то отвечать за халатные действия придется, судя по всему, мэру Рузаевки Юрию Романову.