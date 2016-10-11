Главбуху дали 2 года за присвоение 2 миллионов рублей

Чамзинский суд вынес приговор 35-летней Ольге Скрынниковой - главному бухгалтеру сельхозпредприятия «Рассвет». Дама обвинялась в присвоении нескольких миллионов рублей, принадлежащих предприятию.

Главный бухгалтер из корыстной заинтересованности завышала свою заработную плату. Делала она это легко и просто - вносила ложные сведения в бухгалтерские программы. Всего с января 2012-го по май 2014 года Ольга Скрынникова переложила в свой карман около 2 миллионов рублей. После того как махинация вскрылась, представители «Рассвета» заявили гражданский иск на сумму более 2,5 миллиона рублей.

Параллельно с гражданским иском Ольга Скрынникова отвечала по уголовному делу, которое в отношении ее возбудил Чамзинский межрайонный следственный отдел СКР по РМ по статье «Присвоение, с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Скрынникова признана виновной и осуждена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.