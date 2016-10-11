Чиновник наживался на коллегах

Руководитель производственного участка БТИ Зубово-Полянского района 59-летний Борис Беляев подозревается в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что мужчина заставлял подчиненных приписывать ему сделанную другими работу.

Борис Беляев занимает должность начальника производственного участка районного БТИ с января 2013 года. По версии следствия, под угрозой увольнения и применения мер дисциплинарного воздействия он давал подчиненным прибыльные для своего кошелька указания - вносить в ежемесячные отчеты сведения о своих мнимых трудовых свершениях. Хотя в действительности все работы выполнялись не самим начальником, а другими людьми. В результате Беляев ежемесячно незаконно получал дополнительное денежное вознаграждение за услуги, фактически оказанные другими работниками.

Уголовное дело в отношении Беляева возбуждено на основании материалов сотрудников УФСБ по РМ. В ходе расследования будут установлены сумма незаконного денежного вознаграждения, полученная подозреваемым, а также точное количество сотрудников, которые из-за противоправных действий должностного лица получали меньшую заработную плату.