Умыкнул 120 тысяч рублей у «тещи»

120 тысяч рублей незаметно снял с банковской карты матери сожительницы 32-летний житель Ичалковского района. На эти деньги мужчина успел съездить в Москву и весело погулять.

Пропажу денег с банковской карты 52-летняя владелица заметила только спустя две недели и обратилась в полицию. Женщина рассказала, что приходила в гости к дочери и ее гражданскому мужу. Полицейские быстро восстановили картину произошедшего. Воспользовавшись моментом, зятек незаметно похитил карту из кошелька, где также хранился пин-код. Позже он снял с карты 120 тысяч рублей, на которые купил спиртные напитки и железнодорожные билеты до Москвы. Подозреваемого в краже задержали. Ранее судимый товарищ своей вины не отрицает, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.