В Саранске снова всплыли фальшивые доллары

За один день в столице Мордовии полицейские изъяли две поддельные банкноты, одна из которых маскировалась под 100 долларов США. Иностранная купюра при обмене валюты была изъята у студента саранского вуза. Молодой человек в банк пришел с товарищем и хотел обменять 100 долларов на рубли. Студент рассказал полицейским, что 30 октября на крыльце одного из магазинов к ним подошел незнакомец и сказал, что хочет купить выпивки, но из денег у него только 100 долларов США. Парни купили мужчине пиво на свои деньги, а взамен забрали у «валютчика» доллары. Студент признался, что они визуально осмотрели банкноту, и никаких сомнений в ее подлинности даже не возникло.

В другом случае 5-тысячную банкноту, которую не принял в качестве оплаты платежный терминал, предъявил менеджеру по обслуживанию частных лиц банка, 34-летний местный житель. Прибор идентификации подлинности денежных знаков показал, что купюра фальшивая. Мужчина заявил, что 26 октября эту купюру и еще 3 банкноты номиналом 5 тысяч рублей он получил в одном из банков Саранска, когда закрывал накопительный вклад.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Сотрудники полиции предупреждают, что сбыт поддельных денежных знаков преследуется по закону. За данный вид преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Если вы заподозрили, что держите в руках поддельную купюру, не пытайтесь ее сбагрить, обратитесь в ближайший отдел полиции либо позвоните по телефону 02.