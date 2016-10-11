Вопрос решен!

Улица Солнечная и прилегающая к ней территория изобилуют подъемами и спусками. Неровность местности побудила в свое время застройщиков этого микрорайона ради удобства жителей соорудить в нескольких местах лестничные спуски. Время шло, и они начали приходить в негодность. Некоторые ступени совсем сломались, и подниматься по ним стало невозможно. Люди проделали тропинки в обход лестниц, но во время дождливой погоды и они становились непроходимыми, ведь по покатой скользкой поверхности подняться просто невозможно.

Несколько раз жители улицы пытались обратить на это внимание районной власти, но тщетно. Летом этого года Глава города Петр Николаевич Тултаев во время одной из своих «мэрских суббот» пришел к нам на ул. Солнечную. В числе других проблем мы рассказали градоначальнику и о разрушенных лестницах, и о наших неудобствах в связи с этим. Мэр лично все осмотрел и принял решение до конца лета привести в порядок данную территорию. Такое поручение он дал сегодняшнему главе Пролетарского района Александру Александровичу Кузьмину и руководителю МП «Горремдорстрой». Они пообещали срочно заняться данным вопросом. Их слова не разошлись с делом!

Некоторое время спустя здесь появились строители, которые заменили вышедшие из строя лестничные пролеты на новые и даже сделали поручни к ступеням. Теперь люди могут держаться за них во время подъема и спуска, не опасаясь поскользнуться. А для молодых мамочек с колясками в обход лестничных спусков соорудили тротуары. Стоит отметить, что сделано все было очень качественно и быстро. Уже до конца лета вопрос был решен окончательно!

Глава администрации района Александр Александрович Кузьмин лично контролировал данный вопрос и не раз проверял, как идет ход работ.

Жители ул. Солнечной от всей души благодарят, в первую очередь, градоначальника за заботу о людях. Постепенно все наши проблемы, о которых мы в начале лета во время «мэрской субботы» рассказали ему, стали решаться. Добра Вам и удачи, Петр Николаевич, во всех делах! Больше радости от успехов и меньше волнений!

А.М. Сумарокова