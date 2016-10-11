4 года неволи за гибель студентки из США

27 октября Старошайговский районный суд вынес приговор 24-летнему механику местного ООО Виктору Ямашкину. За рулем машины он по пьяни совершил ДТП, в котором погибла его пассажирка - 22-летняя Елена Качанова. Заграничный подтекст этому происшествию придавало то обстоятельство, что погибшая в ДТП девушка училась в США.

Смертельная авария произошла 30 июля в 1.55 на ул. Центральной в селе Старое Шайгово. «Форд Фокус» опрокинулся в кювет, погибла пассажирка иномарки - 22-летняя жительница подмосковного города Королева Елена Качанова. Девушка некоторое время назад уехала на учебу в США, проживала в Лос-Анджелесе. Летом она вернулась в Россию навестить родителей, а в конце июля родственники пригласили ее на свадьбу в село Старая Теризморга.

Той летней ночью Виктор Ямашкин решил покатать гостью по району на своем «Форде». Парень был явно навеселе, но Елену Качанову это не смутило. По версии следствия, иномарка двигалась по асфальтобетонной дороге со скоростью под 90 км/ч. Тогда как согласно ПДД в населенных пунктах разрешается движение со скоростью не более 60 км/ч. В определенный момент Ямашкин не справился с управлением, машину вынесло на обочину, и автомобиль опрокинулся в кювет на прямом участке дороги, не таившем никаких опасностей. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

Сам Виктор Ямашкин выжил. Правоохранители охарактеризовали водителя «Форда» как злостного нарушителя Правил дорожного движения. Два года назад он был лишен прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Однако это его не остановило, и вскоре он снова попался пьяным, за что схлопотал административное наказание. Только в этом году за Ямашкиным числится около двух десятков нарушений Правил дорожного движения.

В судебном заседании Виктор Ямашкин вину в совершении преступления признал полностью и поддержал свое ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения по делу без проведения судебного разбирательства.

По приговору суда Виктору Ямашкину назначено 4 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родственников погибшей. В счет компенсации морального вреда с Ямашкина взыскано 2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.