Кинул клиентов на 900 тысяч рублей

Пролетарский районный суд вынес приговор 32-летнему директору ООО СТК «Евромет» Андрею Долгову. Он обвинялся в мошенничестве в крупном размере. Руководитель предприятия принимал от клиентов заказы на поставку металлических конструкций, брал с них предоплату, а свои обязательства не выполнял. Долгов обманул десяток своих клиентов с общей суммой ущерба почти на 900 тысяч рублей.

Уроженец села Коржевка Инзенского района Ульяновской области Андрей Долгов создал в Саранске фирму СТК «Евромет». Основной вид ее деятельности - реализация металлических конструкций и проведение сопутствующих строительно-монтажных работ.

В начале мая 2014 года Долгов арендовал офис по адресу: ул. Васенко, д. 15 «а». Вскоре в его контору стали обращаться клиенты. Одним из них стал Александр Борин (фамилия изменена). Мужчина выразил готовность приобрести у Долгова металлопродукцию для постройки забора. Долгов заключил с клиентом договор поставки. Директор «Евромета» сделал расчеты по материалам, транспортным расходам, монтажу забора и заявил, что это будет стоить 162 тысячи рублей. Борина цена вполне устроила, тогда Долгов просил внести предоплату - 104 тысячи рублей, а оставшиеся деньги передать по завершении строительства забора. Через несколько дней мужчины встретились около гастронома «Ботевград», где клиент передал Долгову предоплату. При этом директор фирмы выдал Борину товарный чек.

Шло время, а строительство забора так и не начиналось. Взволнованный клиент стал звонить директору «Евромета» и требовал начать работу или вернуть деньги. Долгов постоянно «кормил завтраками», говорил, что подвели поставщики и т.д. В июне он все же купил часть строительного материала на 31 тысячу рублей и доставил его клиенту, а в конце года отдал Борину еще 11 тысяч рублей. Судьба оставшихся 60 тысяч из общей суммы предоплаты была весьма туманной.

Меж тем с ноября 2014 года Долгов стал работать еще в должности торгового агента у индивидуального предпринимателя Григория Белова, отца его супруги. Долгов убедил тестя зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, принять его на должность торгового агента и выписать на его имя доверенность на ведение предпринимательской деятельности. Сам Григорий Белов фактически не занимался коммерцией, все дела вел зять. С этого момента Долгов заключал договоры с клиентами как от имени ООО СТК «Евромет», так и от имени предпринимателя Белова. Своих клиентов он разводил на суммы от 40 до 300 тысяч рублей (только в одном случае потерпевший отделался всего «трешкой») и начинал тянуть волынку с выполнением обязательств. Так продолжалось до осени минувшего года - тогда информация о «фокусах» Долгова появилась в одном из саранских пабликов в социальной сети. Разгневанные клиенты жаждали найти «бизнесмена» и поговорить с ним по душам. Затем его клиенты коллективно написали заявление в полицию. После проверки информации правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Андрею Долгову избрали меру пресечения - подписку о невыезде. Также следователем был наложен арест на 1/5 доли жилого дома в кочкуровском селе Старые Турдаки.

При вынесении приговора суд учел смягчающие наказание обстоятельства по делу: Долгов не судим, вину полностью признал и раскаялся, имеет на иждивении двоих малолетних детей, положительно характеризуется по месту жительства, принял меры к добровольному возмещению ущерба шестерым потерпевшим. Отягчающих обстоятельств не имеется. Суд посчитал, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества. По приговору суда Андрею Долгову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, суд взыскал причиненный ущерб четырем потерпевшим по делу на сумму более 300 тысяч рублей. Арест наложенный на 1/5 доли жилого дома в селе Старые Турдаки сохранен до исполнения приговора в части гражданских исков.