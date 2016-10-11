Поверить в себя

Познакомившись и узнав побольше об этом человеке, поражаешься его энергии и разностороннему развитию. После восемнадцати лет работы на производстве он круто изменил свою жизнь, поступив и окончив пединститут им. Евсевьева. Сейчас он дает по интернету уроки музыки проживающим в Мордовии детям-инвалидам, а также профессионально учит компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Кроме того, является основателем и активным участником известного и пользующегося любовью широкого круга слушателей дуэта «Не Боли Душа». А ещё наш сегодняшний респондент - незрячий. Как он сам говорит - тотальник (полная и невосполнимая потеря зрения).

В ходе подготовки нашего цикла материалов об инвалидах, о реабилитации слабовидящих имя Анатолия Горлышкина звучало непременно. И он вполне заслуживает отдельного материала. Но сегодня мы не будем говорить о том, как страшно потерять зрение, что такое кошмарная беспросветная темнота. И уж точно не скажем, что после потери зрения жизнь заканчивается... А поговорим о том, какие широкие возможности даёт наш век информационных технологий инвалидам. И как на своем примере это успешно доказывает Анатолий Горлышкин.

Неуемная жажда деятельности

«Может быть, такая неуемная жажда деятельности была изначально заложена в моём характере, так как я Лев по месяцу рождения, а по году - Тигр, - рассказывает Анатолий Николаевич. - А может быть, просто неспокойный человек, которому всего мало. Кому-то достаточно, а вот мне недостаточно. Мне и говорили: «Куда ты на старости лет слепой попёрся за высшим образованием, лежи себе спокойно на диване». Пальцем у виска крутили… Но получилось так, что те, кто на диване тогда лежал, так и лежат, а я отучился. Вот такое неспокойствие в душе...»

Анатолий Горлышкин родился в Саранске. Учился в 28-й школе на Химмаше. В старших классах школы получил травму. После этого стало пропадать зрение. Ослеп не мгновенно, терял способность видеть в течение 10 лет.

«Как справился? - переспрашивает Анатолий Николаевич и с горечью отвечает. - Да никак не справился… Слёзы, в 16 лет жизнь кончилась, мысли о самоубийстве. Страшно всё это. Чуть-чуть не хватило, чтобы себя грохнуть. Надеялся ещё, что, может, вылечат, может, пройдёт... 10 лет ада такого, что непостижимо. Утром просыпаешься и первым делом смотришь на пальцы - видишь ты их или уже нет. У кого после такого нормальная психика останется?

Вот некоторые говорят: вы такие герои, вы не сломались, продолжаете жить дальше полной жизнью. А кто знает, какими силами мы это делаем? Вот опять же, «герою» дорогу от подъезда до остановки заасфальтировать не могут который год. Иду по грязи в концертных туфлях».

«Музыка в моей жизни»

Людей с полной потерей зрения Анатолий Николаевич по-свойски называет нашей братвой или тотальниками (потеря зрения тотальна). Рассказывает о том, что большинство таких сидят дома безвылазно и не могут найти себе занятия.

О своём же творчестве певец говорит с нескрываемым воодушевлением: «Вообще я люблю свою артистическую профессию, и выделите это крупным шрифтом - ЛЮБЛЮ! Целый день готовлюсь к выступлению, выравниваю «минусовки», обязательно дублирую на второй флэшке (на случай если первая подведёт). Еду на площадку как на праздник, выхожу на сцену, зрители аплодируют, меня ждут. Двести, триста зрителей, а бывает и больше. Стою на сцене - и мысленно говорю себе: «Вот! Ты этого добился. Об этом и мечтал».

Название дуэта «Не Боли Душа» - это как своеобразный призыв или приказ. Жаль, что коверкают очень часто. То напишут - «Не болей», то «Не болит». А для меня название очень важно, и все буквы в названии я пишу заглавными. Я так придумал. Надо бы как-нибудь запатентовать».

Идея создать дуэт пришла к Анатолию Горлышкину, ещё когда он участвовал в художественной самодеятельности Всероссийского общества слепых. Репертуар, который предлагали там, не нашёл в нём отклика, и он решил начать делать всё сам. А вскоре встретил и единомышленника - Юрия Романовского, который, так же как и Горлышкин, работал в цехе завода для слабовидящих «Искра». Со временем появились своя аппаратура, звукоусилители, микшеры, колонки.

Когда был объявлен конкурс на написание Гимна Саранска, Анатолий Николаевич тоже принял участие. В итоге он написал две песни, посвящённые родному городу. Композиция «Славься, Саранск» писалась как гимн города. Правда, автору быстро объяснили, что гимны - дело «заслуженных», со званиями, и в официальную конкурсную программу песня не попала. Второе произведение о городе - «Саранский вальс» - вошло в сборник песен о Мордовии, который был отправлен в Болгарию.

Музыка для композиции «Славься, Саранск» первоначально была наиграна на гитаре. Потом музыканты, кстати, также из среды слабовидящих, помогли написать простенькую фонограмму. Многим из нас, общаясь с людьми из других городов, приходилось отвечать на вопрос, как называют жителей Саранска. Автор песни предлагает такой вариант - саранскогородцы. Это слово он положил в основу припева произведения:

Вечером звёзды, покинув колодцы,

В небо взлетят золотыми цветами.

Дорогие мои саранскогородцы,

Этот вальс танцует наш город вместе с нами.

Анатолий Николаевич искал профессиональных музыкантов для написания партитуры этой песни, чтобы её мог исполнить хор. Но пока партитуры так и нет. «Да хоть бы и через газету рассказать, - размышляет автор. - Может, кто-то заинтересуется. Песня есть, она записана. Но не переложена на ноты, которые можно было бы зарегистрировать, дать ей дорогу в жизнь, к слушателю».

Действительно, молодых музыкантов, которые смогли бы сделать эту несложную для профессионала работу, в городе вроде бы предостаточно. Но пока песни только ждут своего часа.

Ансамбль «Не Боли Душа» является трибьют-проектом. Дуэт исполняет песни, которые тяготеют к жанрам «лиричный шансон» и «романс». Песни Королёва, Слуцкого, Трофима, Шуфутинского и многих других получают вторую жизнь. «Есть много хорошего материала, который хочется исполнить и который отлично воспринимается слушателями. Именно репертуар я подбираю особенно тщательно. Чтобы от первой секунды концерта до последней держать зал, - говорит Анатолий Горлышкин. - За 13 лет мы выступали более тысячи раз. Всегда очень трепетно отношусь к тому, что будем исполнять, в какой последовательности. Также мы специально подбираем отдельные песни под тот или иной праздник. Вот, например. недавно отмечали Всемирный день тёщи. И конечно, включили в концерт песни про тёщу. Так же и с профессиональными праздниками: учителей, строителей, медиков… Всех поздравляем персональной песней».

Репертуар «Не Боли Душа» действительно широчайший - порядка восьмидесяти песен в дуэте и около четырёхсот сольно. И он регулярно пополняется.

Творческий коллектив пользуется большой популярностью и на корпоративах, а уж это точно является гарантией признания. Анатолий Горлышкин и не может вспомнить все предприятия и организации, перед работниками которых они выступали. А в пансионат для ветеранов они приезжают регулярно и уже по праву считаются там любимыми исполнителями.

Концертный график, особенно в летнее время, очень напряжённый. Только в Саранске «Не Боли Душа» выдаёт по три концерта в неделю. А ещё ждут слушатели в районах республики.

Дуэт тщательно готовится к каждому концерту, так как многие зрители присутствовали на их концертах по многу раз, а значит, всегда нужно привносить в выступление что-то новое. Немаловажен и тот факт, что все концерты вокалисты работают вживую.

Анатолий Николаевич рассказывает, что запоминать текст песен он предпочитает во время занятий спортом. Так и упражнения делать интересней, и слова запоминаются легко.

Удивительно при этом слышать, что участники коллектива недотягивают до официального звания «заслуженных» из-за того, что провели недостаточно выступлений. Здесь мы согласились с Анатолием Николаевичем, что у слепых можно считать «год за три», и силы, которые тратит артист, не имеющий зрения, на подготовку выступлений и на сцене, действительно соизмеримы с этим принципом.

«Любой человек с ограниченным зрением может освоить компьютер»

«Учиться работать с компьютером я начинал сам. В Саранске десять лет назад никто даже не думал обучать слепых обращаться с подобными устройствами. По первости было трудно. Задачи, которые сейчас кажутся совсем простыми, решал по многу часов. Потом освоился, и стало получаться. Нашёл себе друзей по скайпу, подписался на рассылки.

Общаясь со слабовидящими из других городов, я узнал, что во всех крупных городах работают постоянные компьютерные классы для слепых. Я подумал, а почему у нас этого нет? С тех пор пытаюсь организовать что-то подобное в нашем городе».

Анатолий Горлышкин утверждает, что одной из главных проблем в этом деле является отсутствие специалистов. А они нужны именно из среды инвалидов по зрению, потому как есть своя специфика. Человек может хорошо знать компьютер, но совершенно не понимать, как объяснить слепому принцип работы в той или иной программе.

«Но по большому счёту мы могли бы обойтись и без специалистов, - считает Горлышкин. - Кроме меня в городе есть ещё несколько слепых, которые хорошо знают компьютер. Мы могли бы обозначить дни дежурства и обучать тех, кто придёт к нам. Познавали бы компьютер, отвечали на вопросы, обменивались опытом.

Оказалось, я как в воду глядел: в прошлом году начались занятия по компьютерной грамотности в Доме науки и техники. Работа на компьютере для слепых осуществляется с помощью одной из двух голосовых программ. ДЖОЗ - платная, и стоит очень дорого. А НВДА - бесплатная. Я специально начал работать с последней, потому что надеялся, что в Саранске начнётся обучение слепых».

Анатолий Горлышкин признается, что есть ещё одна проблема - обучить слепого работать на компьютере сложно, и этот труд, как и любой другой, должен оплачиваться. В этом году провести занятия позволил выигранный грант, но в следующем его может и не быть.

Опять же - с каждым слепым нужно даже на протяжении всего урока заниматься персонально. То есть одно и то же показывать и повторять по многу раз. При этом уровень подготовки у учеников может быть совершенно разным. Решение - перенять опыт других городов, где классы формируются по степени подготовки учеников. Так и обучение происходит быстрее, и преподаватель меньше устаёт, и ученик не просиживает лишнее время, слушая то, что уже освоил.

«Консультирую и по скайпу, - рассказывает Анатолий Николаевич, - не отказываю, когда знакомые обращаются с той или иной компьютерной проблемой. Это бесплатно, но я сам же знаю по собственному опыту, как опускаются руки, когда застрянешь на каком-то этапе и не знаешь, что делать. Но я вообще люблю возиться с компьютерами, меня это увлекает».

Кроме того, компьютер и интернет существенно облегчают и жизнь слабовидящего человека. Анатолий Горлышкин такую регулярную операцию, как оплата коммунальных услуг, делает только по интернету. «Раньше моим домашним приходилось идти в банк, там стоять в очереди… То есть сталкиваться со всеми сопутствующими проблемами. А теперь этим всецело занимаюсь я. Это позволяет не только разгрузить близких с домашними делами, но и почувствовать свою нужность, поверить в себя. Человек в своей семье становится полезным. Также интернет позволяет записаться к врачу, сделать покупки и многое другое.

Принципы работы на компьютере в программе для слепых не очень отличаются от основных действий стандартного пользователя. Всё дело в том, что слепые используют клавиатуру, а положение активной кнопки узнают с помощью голосового сигнала. На самом деле разобраться в этом не так сложно, и если практиковаться регулярно, то любой человек с ограниченным зрением сможет освоить компьютер».

В 2009 году Горлышкин поступил в институт им. М.Е. Евсевьева на художественно-педагогический факультет. Он был в институте первым из незрячих студентов, с честью прошел обучение и получил красный диплом. Набор текста, рефераты, курсовые, презентации - все это помогал создавать компьютер. Интересный факт - Анатолий Горлышкин был зарегистрирован в Книге рекордов России как самый пожилой незрячий студент.

Получив педагогическое образование и став учителем музыки, был приглашен на работу в Центр мониторинга качества образования для преподавания музыки дистанционно детям-инвалидам. Для улучшения качества образования и более полного оформления уроков музыки Горлышкин мечтает приобрести музыкальный синтезатор. Но, как всегда, вопрос в средствах. «Этот замечательный проект очень нужен, - говорит Анатолий Николаевич, - так как не все дети могут посещать обычную школу, а дистанционные уроки позволяют им получить образование».

И тут опять в руках компьютер: и у педагога, и у ученика. Оба, находясь у себя дома, что немаловажно, учитывая проблемы со здоровьем, осуществляют учебный процесс полным ходом. Только вот жаль, что на музыку по обучающей программе дается всего один час в неделю. «Это слишком мало, - считает наш собеседник. - Само явление - музыка - это то, что создает красоту, наполняет жизнь человека прекрасным, делает богаче духовно и эстетически. Музыка сопровождает человека всю жизнь».

Так же, как и нашего героя.