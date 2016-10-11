Улицы Саранска в ночное время зимнего периода ограничат для парковки

Минувшие выходные для Саранска ознаменовались первым снегом. А это значит, что зимний период постепенно вступает в свои права. Саранск, между прочим, к сезону готовится не менее ответственно, чем жители. Коммунальное хозяйство города должно быть в полной готовности, чтобы достойно встретить зимнюю стихию. В большей степени это касается уборки улиц от наледи и снега. Сегодня коммунальщики уверяют, что все предприятия Саранска стопроцентно готовы к наступлению зимней погоды.

В предстоящем сезоне содержанием дорог и пешеходных тротуаров в городском округе будут заниматься семь муниципальных предприятий. Это организации, которые отвечают за уборку общегородских территорий, - «Спецавтохозяйство Саранское», «Зеленое хозяйство», «Горремдорстрой» и «Радуга - Ритуальные услуги». А также предприятия, закрепленные за каждым из районов Саранска, - «Пролетарское ЖРСУ», «ЖРСУ Октябрьского района» и «Спецтранспортник ЖКХ».

Как рассказали в Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска, на улицах нашего города этой зимой будет работать 183 единицы спецтехники. А до конца текущего года планируется приобрести еще 20 единиц. В общей сложности всей этой уборочной технике предстоит ежедневно приводить в надлежащее состояние почти 2 тысячи кв. километров магистральных дорог, 2,5 тысячи - второстепенных, а также более 900 кв. километров тротуаров и остановки общественного транспорта площадью 56 кв. километров.

Для обработки автодорог и пешеходных дорожек традиционно будут использоваться песко-соляная смесь и противогололедный реагент.

В Дирекции также отметили, что для более тщательной и качественной уборки главных и второстепенных улиц в Саранске уже несколько лет подряд стало хорошей практикой вводить на зимний период ограничение парковки и стоянки в ночное время.

Временное ограничение стоянки автотранспортных средств вступит в силу 16 ноября и будет действовать с 00 до 6 часов на улично-дорожной сети городского округа Саранск. Продлится эта мера до 16 апреля 2017 года.

В список улиц, где будут введены ограничения, попали:

- проспект Ленина на участке от ул. Коммунистической до ул. Строительной;

- улица Полежаева на участке от пр. Ленина до ул. Титова;

- улица Б. Хмельницкого от пр. Ленина до ул. Гагарина;

- улица Васенко на участке от пр. Ленина до ул. Ботевградской;

- улица Ботевградская от Советской до Васенко;

- улица Советская на участке от Демократической до Ботевградской;

- улица Коммунистическая от ул. Гагарина до пр. Ленина;

- улица Демократическая на участке от Коммунистической до Советской;

- улица Пролетарская от Советской до Строительной;

- улица Большевистская на участке от Советской до Васенко;

- улица Федосеенко от ул. Пролетарской до пр. Ленина;

- улица Красная в районе Ледового дворца;

- проспект 70 лет Октября на участке от Севастопольской до Косарева;

- улица Севастопольская от пр. 70 лет Октября до ул. Сущинского;

- улица Косарева на участке от пр. 70 лет Октября до ул. Сущинского;

- улица Сущинского от ул. Севастопольской до разворотной площадки автобуса № 17;

- улица Ярославская от ул. Косарева до здания № 19;

- улица Волгоградская от Косарева до Севастопольской;

- улица Коваленко на участке от пр. 60 лет Октября до ул. Воинова;

- улица Воинова от ул. Н. Эркая до ул. Коваленко;

- улица Миронова от Н. Эркая до Коваленко;

- улица Веселовского от ул. Семашко до пр. 60 лет Октября;

- улица Победы на участке от Металлургов до Н. Эркая;

- улицы А. Лусс, Семашко и Есенина на участках от ул. Веселовского до ул. Пушкина;

- проспект 60 лет Октября, второстепенная автодорога на участке от жилого дома № 10 до жилого дома № 16;

- улица Евсевьева от ул. Ульянова до ул. Транспортной;

- улица Попова на участке от Р. Люксембург до Комарова;

- улицы Энгельса, М. Расковой и Серадзская на участках от ул. Попова до пр. 50 лет Октября;

- проспект 50 лет Октября от ул. Комарова до ул. Энгельса;

- улица Ульянова от Серадзской до Энгельса;

- улица Ленина на участке от пер. Колхозный до ул. Мичурина (р.п. Николаевка);

- улица Рабочая (р.п. Луховка);

- улица Воинова от ул. Коваленко до ул. Металлургов;

- улица Металлургов на участке от ул. Воинова до пр.

60 лет Октября;

- улица Н. Эркая от ул. Победы до ул. Пушкина;

- улица Пушкина на участке от ул. Н. Эркая до ул. Веселовского;

- улица Солнечная на участке от Лямбирского шоссе до здания № 27 по ул. Солнечной;

- улица Севастопольская от пр. 70 лет Октября до ул. Волгоградской;

- улица Волгоградская от Косарева до Короленко;

- улица Короленко от ул. Волгоградской до пр. 70 лет Октября.