Улицы Саранска в ночное время зимнего периода ограничат для парковки
Минувшие выходные для Саранска ознаменовались первым снегом. А это значит, что зимний период постепенно вступает в свои права. Саранск, между прочим, к сезону готовится не менее ответственно, чем жители. Коммунальное хозяйство города должно быть в полной готовности, чтобы достойно встретить зимнюю стихию. В большей степени это касается уборки улиц от наледи и снега. Сегодня коммунальщики уверяют, что все предприятия Саранска стопроцентно готовы к наступлению зимней погоды.
В предстоящем сезоне содержанием дорог и пешеходных тротуаров в городском округе будут заниматься семь муниципальных предприятий. Это организации, которые отвечают за уборку общегородских территорий, - «Спецавтохозяйство Саранское», «Зеленое хозяйство», «Горремдорстрой» и «Радуга - Ритуальные услуги». А также предприятия, закрепленные за каждым из районов Саранска, - «Пролетарское ЖРСУ», «ЖРСУ Октябрьского района» и «Спецтранспортник ЖКХ».
Как рассказали в Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска, на улицах нашего города этой зимой будет работать 183 единицы спецтехники. А до конца текущего года планируется приобрести еще 20 единиц. В общей сложности всей этой уборочной технике предстоит ежедневно приводить в надлежащее состояние почти 2 тысячи кв. километров магистральных дорог, 2,5 тысячи - второстепенных, а также более 900 кв. километров тротуаров и остановки общественного транспорта площадью 56 кв. километров.
Для обработки автодорог и пешеходных дорожек традиционно будут использоваться песко-соляная смесь и противогололедный реагент.
В Дирекции также отметили, что для более тщательной и качественной уборки главных и второстепенных улиц в Саранске уже несколько лет подряд стало хорошей практикой вводить на зимний период ограничение парковки и стоянки в ночное время.
Временное ограничение стоянки автотранспортных средств вступит в силу 16 ноября и будет действовать с 00 до 6 часов на улично-дорожной сети городского округа Саранск. Продлится эта мера до 16 апреля 2017 года.
В список улиц, где будут введены ограничения, попали:
- проспект Ленина на участке от ул. Коммунистической до ул. Строительной;
- улица Полежаева на участке от пр. Ленина до ул. Титова;
- улица Б. Хмельницкого от пр. Ленина до ул. Гагарина;
- улица Васенко на участке от пр. Ленина до ул. Ботевградской;
- улица Ботевградская от Советской до Васенко;
- улица Советская на участке от Демократической до Ботевградской;
- улица Коммунистическая от ул. Гагарина до пр. Ленина;
- улица Демократическая на участке от Коммунистической до Советской;
- улица Пролетарская от Советской до Строительной;
- улица Большевистская на участке от Советской до Васенко;
- улица Федосеенко от ул. Пролетарской до пр. Ленина;
- улица Красная в районе Ледового дворца;
- проспект 70 лет Октября на участке от Севастопольской до Косарева;
- улица Севастопольская от пр. 70 лет Октября до ул. Сущинского;
- улица Косарева на участке от пр. 70 лет Октября до ул. Сущинского;
- улица Сущинского от ул. Севастопольской до разворотной площадки автобуса № 17;
- улица Ярославская от ул. Косарева до здания № 19;
- улица Волгоградская от Косарева до Севастопольской;
- улица Коваленко на участке от пр. 60 лет Октября до ул. Воинова;
- улица Воинова от ул. Н. Эркая до ул. Коваленко;
- улица Миронова от Н. Эркая до Коваленко;
- улица Веселовского от ул. Семашко до пр. 60 лет Октября;
- улица Победы на участке от Металлургов до Н. Эркая;
- улицы А. Лусс, Семашко и Есенина на участках от ул. Веселовского до ул. Пушкина;
- проспект 60 лет Октября, второстепенная автодорога на участке от жилого дома № 10 до жилого дома № 16;
- улица Евсевьева от ул. Ульянова до ул. Транспортной;
- улица Попова на участке от Р. Люксембург до Комарова;
- улицы Энгельса, М. Расковой и Серадзская на участках от ул. Попова до пр. 50 лет Октября;
- проспект 50 лет Октября от ул. Комарова до ул. Энгельса;
- улица Ульянова от Серадзской до Энгельса;
- улица Ленина на участке от пер. Колхозный до ул. Мичурина (р.п. Николаевка);
- улица Рабочая (р.п. Луховка);
- улица Воинова от ул. Коваленко до ул. Металлургов;
- улица Металлургов на участке от ул. Воинова до пр.
60 лет Октября;
- улица Н. Эркая от ул. Победы до ул. Пушкина;
- улица Пушкина на участке от ул. Н. Эркая до ул. Веселовского;
- улица Солнечная на участке от Лямбирского шоссе до здания № 27 по ул. Солнечной;
- улица Севастопольская от пр. 70 лет Октября до ул. Волгоградской;
- улица Волгоградская от Косарева до Короленко;
- улица Короленко от ул. Волгоградской до пр. 70 лет Октября.