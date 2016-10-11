Организатор финансовой пирамиды «заработал» реальный срок

Ленинский суд вынес приговор хозяину финансовой пирамиды «СоюзИнвест» 23-летнему жителю Чувашии Михаилу Мефодьеву. Он обвинялся в хищении денег саранских вкладчиков организации.

Осенью 2014 года на улице Полежаева в Саранске открылась сберегательная компания «СоюзИнвест». Контора работала по типичной для финансовых пирамид схеме - клиентов призывали нести деньги под обещания вернуть их с большими процентами. По условиям договора в зависимости от срока вложения годовая ставка варьировалась от 19 до 34%. Жители Мордовии доверяли «СоюзИнвесту» весьма приличные суммы - до 450 тысяч рублей.

Михаил Мефодьев купил эту «сберегательную фирму» в январе 2015 года. В активе общества имелись денежные вклады в сумме более 1 миллиона рублей, полученные от жителей Мордовии, и 180 тысяч рублей, предназначенные для выплаты процентов вкладчикам. Став единственным учредителем и директором общества, Мефодьев наложил руку на деньги клиентов. При этом «СоюзИнвест» по-прежнему привлекал деньги людей - с февраля по март 2015 года жители Мордовии открыли в компании вклады еще на 226 тысяч рублей.

Но вот в мае 2015 года «СоюзИнвест» прекратил деятельность. Как узнали вкладчики, новый владелец фирмы скрылся с их деньгами в неизвестном направлении. От действий руководителя организации пострадали жители Саранска и Рузаевки. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Михаил Мефодьев был объявлен в федеральный розыск. По месту регистрации в Чебоксарах молодой человек не появлялся в течение нескольких месяцев, он скрывался в Москве. Но как только он вернулся в Чебоксары, сразу же был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По приговору суда Михаил Мефодьев отправится в колонию общего режима на 2 года и 6 месяцев со штрафом в 120 тысяч рублей. Кроме того, подсудимый должен вернуть вкладчикам 1,2 млн рублей.