Страховые махинации инспектора ДПС

Инспектор ДПС специализированного батальона ГИБДД МВД по РМ Александр Гусев и трое соучастников предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в сфере страховых выплат и служебном подлоге. Правоохранители считают, что в 2013-2014 гг. ДПСник и подельники проворачивали махинации со страховыми выплатами. За это время у страховых компаний было похищено около 1 миллиона 300 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2013 году инспектор ДПС и один из обвиняемых инсценировали дорожно-транспортное происшествие, в котором якобы были причинены механические повреждения автомобилю Гусева «Ауди Q7». На самом деле повреждения были получены раньше, когда полицейский опрокинулся на своей иномарке. В дальнейшем на основании подложных документов о мифическом ДТП Гусев получил от страховой компании выплаты в размере около 1 миллиона 100 тысяч рублей.

В 2014 году Гусев снова предложил использовать схему со страховкой уже другому своему знакомому и работнику автосервиса - сымитировать аварию, а потом получить от страховой компании возмещение за якобы поврежденный автомобиль. Работник автосервиса согласился. Инспектор ДПС, используя должностное положение, составил липовую справку и другие документы о якобы имевшем место ДТП в Саранске. В результате предоставления в страховую компанию этих ложных данных владельцу автомобиля в качестве страхового возмещения были выплачены денежные средства в размере 120 тысяч рублей.

Кроме этого, в том же 2014 году в городе Саранске Александр Гусев на «Ладе» пятнадцатой модели по собственной невнимательности въехал в «Рено Логан». ДТП произошло на территории автосервиса. Виновник дорожно-транспортного происшествия решил возместить материальный ущерб не из собственных средств, а за счет страховой организации. Гусевым вновь были составлены липовые документы о якобы имевшем место ДТП, на основании которых владельцу поврежденного автомобиля было выплачено более 108 тысяч рублей.

Криминальная деятельность сотрудника ДПС и подельников была пресечена следователями регионального управления Следственного комитета России совместно с сотрудниками УФСБ по республике при содействии сотрудников МВД по региону.

По информации МВД по РМ, как только стало известно о страховых махинациях, в отношении Александра Гусева была проведена служебная проверка, по результатам которой инспектор ДПС отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.