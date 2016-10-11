Нагрели на покупке шубы «Вконтакте»

37-летняя жительница Рузаевки обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Дама заявила, что ее обманули на 28 тысяч рублей при покупке шубы.

Женщина рассказала, что некоторое время назад в социальной сети «Вконтакте» она вступила в группу любителей меховых изделий. Участницы сообщества активно делились между собой фотографиями своих шуб, давали советы по уходу и покупке меховой одежды. В сентябре одна из пользователей опубликовала в группе фото нового приобретения. При этом подписала, что готова продать старую норковую шубу за 28 тысяч рублей. К сообщению прилагалась фотография товара.

Жительница Рузаевки в переписке с девушкой договорилась о покупке. Покупательница по просьбе обладательницы двух шуб перечислила все деньги на банковскую карту. Время шло, а обещанная посылка с шубой так и не приходила. А потом продавщица-мошенница и вовсе перестала выходить на связь.