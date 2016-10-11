Прокуратура требует выселить чиновника из квартиры

Cуд удовлетворил иск Рузаевского межрайонного прокурора к начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации Рузаевки Евгению Тренину. Основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки исполнения законодательства в сфере переселения граждан из аварийного жилья - жители города пожаловались в прокуратуру, что жилье для переселенцев предоставили чиновнику в нарушение закона.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что Евгению Тренину действительно была предоставлена квартира по договору найма служебного жилого помещения. Представитель власти родом из другого района Мордовии, и в Рузаевке у него своего жилья не было. По закону администрация могла предоставить ему служебное жилье, но только из специального фонда, а не в рамках республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилья. Жилплощадь была выделена в 54-квартирном доме по ул. 40 лет Победы. Он был построен для расселения граждан из 10 домов, признанных аварийными.

Изначально квартиру Тренина передали переселенцу, но тот умер, по закону жилье должны были отдать другому очереднику из этой же категории, но в администрации города решили облагодетельствовать сотрудника. В связи с этим рузаевским межрайонным прокурором в суд было направлено исковое заявление о признании недействительным договора найма служебного жилого помещения, заключенного между администрацией Рузаевки и Евгением Трениным. Суд удовлетворил иск, а прокуратура выдала предписание покинуть жилье, однако Тренин добровольно не выселился. Тогда сотрудникам прокуратуры пришлось подать в суд еще один иск о выселении, который был также удовлетворен. Исполнение решения суда сейчас находится на контроле межрайонной прокуратуры.