Отправил на тот свет мать двоих детей

Ленинский районный суд вынес приговор 24-летнему Илье Ананьину. Он обвинялся в расправе над 34-летней любовницей Ириной Кобельковой. В ссоре безработный парень насмерть забил мать двоих малолетних детей.

Вечером 23 мая Илья Ананьин с приятелями выпивал во дворе своего дома № 32 по ул. Котовского. В компании находилась любовница парня Ирина Кобелькова. В ходе посиделок она стала упрекать Илью, а потом и вовсе дошла до оскорблений. Парень таких нравоучений не выдержал и несколько раз сильно ударил любовницу по голове. Ирина упала на землю и стала хрипеть. Илья с другом затащил женщину в дом, умыл и сам вызвал «скорую». Однако Кобелькова еще до приезда медиков скончалась от тупой закрытой травмы головы. Парня задержали, он сразу же во всем признался и написал явку с повинной.

По словам Ананьина, у него с Ириной были весьма свободные интимные отношения. Вместе они не сожительствовали, встречались эпизодически, да и вместе жить разведенная женщина никогда не предлагала. В суде Илья заявил, что характер у Ирины был неплохой, но, когда она выпивала, становилась очень ревнивой, причем безосновательно. «Если бы не ее поведение, ничего бы не произошло», - считает Ананьин.

Во время судебного разбирательства подсудимый вину признал полностью. Государственный обвинитель просил квалифицировать действия Ананьина как «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». При назначении наказания учесть в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, что привело к совершению особо тяжкого преступления. Стоит сказать, что Илья Ананьин уже был дважды судим, в том числе за покушение на убийство, сейчас судимость погашена.

Приговором суда Ананьину назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу родственницы погибшей суд взыскал с осужденного расходы на погребение, а также компенсацию морального вреда в сумме 600 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.