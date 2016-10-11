Сознательность важнее всяких штрафов

За соблюдением правил благоустройства зорко следят не только в районах города, но и специальная структура в администрации города: Административно-техническая инспекция. У данной структуры пока не очень большие полномочия (в настоящее время идет работа по их расширению), но эти полномочия и сегодня дают право применять штрафные санкции к нарушителям чистоты и порядка в городе.

Например, в сентябре в Саранске было составлено 79 протоколов, касающихся нарушителей правил благоустройства городских территорий. В основном они были направлены против организаций, предприятий и частных предпринимателей, которые, производя какие-то работы, оставляли после себя кучи строительного мусора, изуродованные газоны, земельные разрытия, грязь от шин автомобилей на асфальте и т.д. - все то, что портит внешний вид нашего замечательного города. Все нарушители были наказаны штрафами.

Всего штрафных санкций в сентябре наложено более 260 тысяч рублей. Из них в городскую казну уже поступило около 180 тысяч. Кроме того, выдано более 200 предписаний в адрес организаций, нарушивших правила благоустройства. Особенно активно боролась с нарушителями чистоты и порядка администрация Октябрьского района. Здесь было составлено 28 протоколов. Сумма штрафов превысила 45 тысяч рублей. К настоящему моменту взыскано более 33 тысяч.

Неплохо по данному направлению поработала и полиция. Работники правоохранительных органов применяли административные меры борьбы с несанкционированной торговлей, а также с теми, кто нарушает ночной покой граждан. Любителям пошуметь в ночное время суток также пришлось раскошелиться при уплате штрафов и, возможно, уяснить, что шуметь с 23 до 6 часов в городе запрещено. Вначале - штрафы, а потом против нарушителей могут быть приняты и более суровые меры.

И в завершение хотелось бы сказать всем, кто не считается с мнением окружающих и правилами городского благоустройства: пересмотрите свои взгляды и рабочие моменты, наносящие ущерб чистоте и порядку городских улиц. Штрафы - это, конечно, серьезно, но они ничто по сравнению с моральным ущербом, который наносится людям, проживающим рядом с нами. Давайте помнить о том, что Саранск - наш общий дом. И в нем должно быть чисто, красиво и удобно!