В Саранске завершился месячник пожилых людей

В городском округе Саранск завершаются мероприятия в рамках месячника пожилых людей. Эти октябрьские дни надолго запомнятся разнообразными выставками, концертами, чаепитиями, заседаниями клубов по интересам, чествованием юбиляров семейной жизни, посещением долгожителей и встречами ветеранов с молодежью.

Все запланированные мероприятия и благотворительные акции проведены. Востребованными были бесплатные стрижки на дому, мытьё и утепление окон, обеспечение овощами одиноких пожилых людей. В этом неоценимую помощь оказали волонтёры и социальные работники. Они посещали на дому тяжелобольных людей, побывали у пожилых одиноких бабушек и дедушек, помогая им навести порядок в доме и на приусадебном участке.

- Я очень благодарна организаторам месячника и волонтёрам за своевременность таких акций, - сказала жительница Саранска, пенсионерка Тамара Могучая. - Помощь одиноким пенсионерам ощутимая. Большое спасибо за чуткость, доброту и поддержку!

Следует отметить, что активное участие в месячнике пожилых людей приняли и руководители многих организаций: оказали дань уважения и чествовали бывших работников - ветеранов труда и пенсионеров.

Встречи поколений с участием молодежи, школьников прошли и во всех сельских населенных пунктах городского округа. Содержательно и душевно были проведены дни благодарения бабушек и дедушек в детских садах, школах, библиотеках и во всех учреждениях культуры. Традиционно активно наши пожилые горожане приняли участие в видеофотоконкурсе «Мир моих увлечений», смотре-конкурсе «Щедрые дары осени», мастер-классах по карвингу, завязыванию платков и шарфов. И стоит отметить, что старшему поколению нет равных по методам и способам в осенних заготовках.

- Хочу отметить, что все, кто был причастен к подготовке и проведению мероприятий в рамках месячника, имели замечательную возможность уделить внимание людям старшего поколения и выразить слова глубокой признательности и благодарности за самоотверженный труд, активную жизненную позицию, бесценный опыт, мудрость, неоценимый вклад в социально-экономическое развитие города и республики, а самое главное - воспитание подрастающего поколения, - поделилась своими впечатлениями о мероприятиях начальник Управления по работе с гражданами старшего поколения администрации города Римма Егорчикова. - Считаем, что месячник пожилых людей - хороший повод еще раз обратить внимание на проблемы пожилых. В ходе месячника мы поняли, что необходимо всячески поддерживать и развивать клубную деятельность, поскольку люди, выходящие на пенсию, получают возможность заняться любимым делом: рукоделием, вышивкой, вязанием и т.д. Это стремление необходимо поощрять и поддерживать. Откликаясь на просьбы и нужды пожилых людей, мы повышаем социальную активность населения, особенно молодёжи, вовлекая ее в добровольческую деятельность. В итоге цель у нас общая - повысить уровень социальной поддержки тех, кто в ней особенно нуждается.