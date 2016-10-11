Вандала приговорили к 320 часам обязательных работ

Мировой суд участка № 2 Ленинского района Саранска вынес приговор 23-летнему Евгению Филимонову. Он признан виновным в вандализме. Вечером 16 августа парень повредил стелу «Я люблю Саранск», расположенную на Советской площади, - нанес несколько ударов скейтбордом по конструкции и ретировался. Однако полицейские задержали вандала и возбудили в отношении его уголовное дело, точку в котором недавно поставил суд. Филимонов был признан виновным и получил наказание в виде обязательных работ в размере 320 часов, с обязательством возместить причиненный городскому бюджету материальный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.