Парковую зону в микрорайоне Солнечный озеленили

Осень вполне подходящее время для продолжения благоустройства городских территорий. Если в летнее время это проявляется в укладке асфальта и бордюрного камня, то в середине осени - в высадке деревьев. Ведь такая работа является неотъемлемой частью приведения нашего города в состояние красоты, уюта и комфорта. В Саранске стало доброй традицией проводить акцию «Народный сквер», логическим завершением которой станет создание сразу несколько новых зеленых зон отдыха в разных районах.

В минувшую пятницу, например, значительный объем работ был выполнен в Пролетарском районе. В микрорайоне Солнечный высадили более 200 саженцев различных видов деревьев. И все это для того, чтобы здесь появился полноценный парк для отдыха горожан.

Предыстория парка довольно интересна, и началась она с «мэрской субботы» Петра Тултаева. Осматривая в один из обходов микрорайон, градоначальник набрел на заброшенный участок земли. За зданием будущей школы № 10 раскинулись заросли деревьев и кустарника, старые строения бывшего училища, луга и овраги. Местные жители облюбовали укромные уголки этого великолепия для пикников. И как у нас это обычно бывает: там, где облюбовали, там же все и загадили.

Ужаснувшись тогда безалаберности горожан, Петр Тултаев нашел решение: благоустроить территорию, разбив здесь парковую зону. «Возможно, мы позволяем горожанам так себя вести… Сейчас нет условий для отдыха, чистота не поддерживается, поэтому так и получается. Задача будет следующей: благоустроить эту территорию, проложить тропинки, установить лавочки», - резюмировал мэр.

Сказано - сделано! Муниципальные предприятия «ЖРСУ Пролетарского района», «Гаражстройэксплуатация», «Горремдорстрой» и ГУК «Пролетарского района» поработали на славу. Уже к началу осени здесь были снесены ветхие постройки, вырублен бурьян, выровнен грунт, проложены тропинки, установлены наружное освещение, лавочки и урны. В общем, сделано все, чтобы в любое время дня здесь можно было прогуляться и посидеть в тени деревьев. Руководство района пошло дальше и спустя некоторое время неподалеку оборудовало площадку со спортивными тренажерами.

И люди потянулись сюда. Согласитесь, неплохо практически моментально окунуться из каменных джунглей в зелень парка и аромат лугов.

При этом территория вполне позволяла продолжить начатое благоустройство. Поэтому с наступлением сезона здесь провели посадку деревьев.

«Зеленые насаждения мы решили высадить так, чтобы получилось сразу несколько аллей, - рассказывает глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин. - Вдоль уже имеющихся и обновленных в этом году тропинок мы рассадили липы и рябины, а за будущей школой - березы. В дальнейшем здесь появятся и пешеходные дорожки, и комплексные площадки для семейного отдыха. Ближе к автомеханическому техникуму посадили 60 сосен. В общей сложности высадили 210 саженцев. Коммунальным организациям и администрации района помогали студенты автомеханического колледжа, строительного техникума и местные жители.

Отмечу, что на этом благоустройство территории не закончено. В будущем году мы планируем оборудовать здесь детскую площадку, а также по просьбам собаководов площадку для выгула собак. Обязательно продолжим и озеленение: высадим кустарники, в том числе и сирень, разобьем клумбы».

Вот так в нашем городе практически из ничего появляются прекрасные места для проведения времени на природе. Важны инициатива и большое желание руководства Саранска сделать наш город зеленым и комфортным для проживания.