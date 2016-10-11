Мать родила и убила трех младенцев

В Мордовии достоянием общественности стала шокирующая история - 32-летняя жительница Торбеевского района Наталья Эрзина родила ребенка в сарае, а затем оставила его истекать кровью. Когда правоохранители нашли труп малыша, мамаша призналась, что на протяжении последних четырех лет она родила еще двух детей и избавилась от них таким же страшным способом.

«Не волнуйся, я в роддоме, все будет хорошо»

В начале этого года жительница торбеевского села Хилково Наталья Эрзина узнала, что беременна. Сожитель женщины 37-летний Альберт Жданов с энтузиазмом воспринял новость о том, что у них в семье появится третий ребенок. Наталья и Альберт жили вместе уже 10 лет и воспитывали двоих совместных сыновей - 7 и 10 лет. 15 октября Наталья заявила гражданскому мужу, что у нее начались схватки и нужно ехать в роддом райцентра. Женщина настояла, что отправится в больницу одна на такси. Но едва водитель отъехал от дома, как беременная попросила отвезти ее в соседнее село Носакино. В нем у Натальи проживает мать-пенсионерка, правда, в тот день ее дома не было - родительница уехала в Тюменскую область навестить сына.

Едва Эрзина зашла в дом, как тут же позвонила Альберту и сообщила: «Не волнуйся, я в роддоме, все будет хорошо». Оказалось, Наталья решила воспользоваться пустующим домом для того, чтобы родить по-тихому и избавиться от ребенка. Женщина в сарае около дома родила здорового мальчика.

Оставила ребенка в тазу истекать кровью

Чтобы младенец остался жив и не истек кровью, ему перевязывают пуповину, мамаша делать этого не планировала изначально. Новорожденного она хладнокровно оставила в тазу истекать кровью. Уходя из сарая, она накрыла таз тряпкой и вытерла себя от крови.

Отойдя от родов, женщина позвонила сожителю и скорбным голосом сообщила: «Альберт, случилась беда - ребеночек родился мертвым». Эрзина наврала возлюбленному, что ее продержат в роддоме только один день, а завтра она вернется домой. На следующий день Наталья вызвала такси и поехала к супругу. Ребенка она оставила лежать в тазу, мать должна была вернуться домой не скоро, а потому Наталья планировала еще приехать в родительский дом, чтобы закопать труп новорожденного.

Однако эти страшные планы сорвали бдительные жители села. Они заподозрили неладное - Наталья приезжала в Носакино беременная, а уезжала без живота. Если родила, куда делся ребенок? Внимательные сельчане решили это дело так не оставлять и позвонили в полицию. 21 октября во время проверки оперативной информации сотрудники правоохранительных органов нагрянули в дом матери Эрзиной. Полицейские и представители Следственного комитета во время осмотра в сарае обнаружили страшную находку - в металлическом тазу лежал труп новорожденного младенца. Наталья долго отпираться не стала и призналась, что оставила ребенка в тазу на верную гибель.

«У меня уже есть двое детей, а третьего я бы не потянула»

Дама призналась, что изначально не планировала оставлять малыша в живых. Для этого она специально не вставала на учет в медицинское учреждение, чтобы не возникало лишних вопросов. На вопрос следователя, почему решила избавиться от ребенка, женщина заявила: «У меня уже есть двое детей, а третьего я бы не потянула. Финансовые возможности нашей семьи ограничены». При этом Эрзина спокойно сообщила, что она в курсе уголовного преследования за свой поступок, и тут же шокировала следователей следующей фразой: «Вообще, я уже не в первый раз так делаю».

Как выяснилось в ходе дальнейших разбирательств, Наталья Эрзина таким же способом избавилась еще от двух детей - мальчика и девочки. Это случилось весной 2012 и 2014 годов. Каждый раз это происходило в сарае материнского дома в Носакино, когда родительницы не было дома. Судя по признаниям женщины, все новорожденные дети истекали кровью в том самом металлическом тазу. Затем она прятала трупы в коробки из-под обуви и закапывала на территории местного кладбища. И всякий раз Наталья обманывала сожителя, рассказывая ему, что дети были мертворожденными. Само собой, Эрзина и не думала вставать на учет в медицинское учреждение.

При проверке показаний на месте мамаша точно показала участки на кладбище, где в течение четырех лет закапывала тела своих детей. По обнаруженным останкам младенцев назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти. Правда, выяснить это уже вряд ли получится, поскольку в земле остались только скелеты.

«Возможно, у нее что-то с психикой - нормальный человек так бы никогда не поступил»

Гражданский супруг Эрзиной Альберт Жданов, узнав от следователей, что все эти годы его избранница рожала здоровых детей и оставляла умирать, долгое время не мог отойти от шока. В селе о семье Альберта и Натальи ничего плохого не говорят - люди отнюдь не маргинальные, жили не богато, но и не бедствовали, в пристрастиях к алкоголю замечены не были. В свое время Наталья работала в Москве, в 2004 году вернулась на родину, сошлась с Альбертом. «Он мужик неплохой, только немного замкнутый. Наталья более открытая, общительная, - говорит односельчанин Нестор Торопкин. - Потом у них родился первый сын, а через три года - и второй. После возвращения из Москвы Эрзина не работала, занималась воспитанием детей. Кормильцем в семье был Альберт, мужчина вахтовым методом ездил в столицу на заработки...

После того как мы узнали о том, что Наталья загубила троих своих новорожденных детей, долго не могли отойти от шока. В селе ее все осуждают. Никто не понимает, как она на такое решилась. Возможно, у нее что-то с психикой, поскольку нормальный человек так бы никогда не поступил. Переживает ли она случившееся? По ее виду такого не скажешь, Наталья ведет себя так же, как и до этого ЧП».

Отпустили под подписку

Темниковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Торбеевского района, - сообщил руководитель отдела Александр Дугин. - Она подозревается в убийстве новорожденного ребенка. В беседах со следователем женщина была подавлена, но внешне сдерживала эмоции, если она и переживала случившееся, то, видимо, делала это где-то глубоко в себе.

Как только стало известно об этой истории, многие высказали мнение, что подозреваемую необходимо взять под стражу. Преступление относится к категории средней тяжести, к тому же у жительницы Торбеевского района двое детей, которых нужно воспитывать. Следователь пришел к выводу не ходатайствовать об аресте, а избрал мерой пресечения подписку о невыезде. Стоит отметить, что санкции статьи «Убийство матерью новорожденного ребенка» предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.

Эдуард АНЮТИН

