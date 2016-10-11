В саранских маршрутках подорожает проезд

С 1 ноября в городских маршрутных микроавтобусах увеличится стоимость проезда. Чтобы для пассажиров подобное повышение не стало шоком, в маршрутках вывешены объявления о предстоящем повышении.

Поднять цены на проезд перевозчикам позволяет Постановление Правительства РМ № 119 от 20.04.2015 «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и провоз багажа городским общественным транспортом в Республике Мордовия на 2015-2017 годы». Согласно этому документу, максимальный тариф за одну поездку в автобусе особо малого класса на 2016 год составляет 18 рублей. Такая стоимость проезда могла быть уже с начала года, однако частники не сразу увеличили тариф.

Итак, с 1 ноября в маршрутках №№ 15, 16, 32, 37, 40 стоимость одного билета составит 18 рублей, а в маршрутках №№ 18, 21 и 45 - 17 рублей. А вот стоимость проезда в муниципальном транспорте повышаться пока не будет. Скорее всего, цена билетов в городских автобусах и троллейбусах вырастет только после нового года.

Тем не менее стоит отметить, что стоимость проезда в общественном транспорте Саранска - одна из самых низких в Приволжском федеральном округе.