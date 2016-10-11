Доска позора

С детства нам говорили о том, как нужно беречь и охранять природу. Родители и учителя приводили множество примеров, убеждающих нас в том, что от бережного отношения к окружающему нас миру зависят и наше самочувствие, и благополучное будущее. Многие на протяжении всей жизни помнят те уроки доброты и стараются в силу возможностей охранять флору и фауну. Многие, но, к сожалению, не все…

В сентябре работники Административно-технической инспекции Администрации городского округа Саранск на деревьях лесного массива в районе коттеджного поселка «Чистые пруды» (ул. Фурманова) обнаружили большое количество разнообразной рекламы, которая крепилась прямо на зеленые насаждения. Местные предприниматели всячески рекламировали свою продукцию. На одном рекламном щите огромными буквами было написано: «Сантехника. Отопление. Водоснабжение. Канализация. Смесители. Качество товара и гибкая система скидок». Далее следовали номера телефонов. Другой красочный постер информировал: «ЖБИ: песок, щебень. Доставка бесплатно» и номера контактных телефонов. Третий информационный стенд предлагал «Доборные элементы». Кто-то рекламировал двери, гардины, кто-то предлагал электромонтаж и т.д. Всего и не перечислить. Деревья у «Чистых прудов» превратились в нарядные новогодние елки.

Но дело не только в безжалостном отношении к зеленым насаждениям, важно и то, что правила благоустройства городского округа Саранск категорически запрещают без разрешения соответствующих структур размещать где бы ни было свою рекламу. Черным по белому так и написано: «В целях обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Саранск запрещается наносить надписи информационного и рекламного сообщения на здания, заборы, остановочные павильоны городского пассажирского транспорта, опоры контактной сети, наружного освещения, зеленые зоны, деревья, тротуары, проезды, дороги, площадки и другие объекты, не предназначенные для вышеуказанных целей…».

Вроде бы все понятно, но, оказывается, не всем. Свою рекламу в неположенном месте разместили предприниматели стройбазы «Муравей», ООО «СнабТранс», ООО «Юпитер», ООО «Саранскэлектроналадка» и несколько индивидуальных предпринимателей. Всем им придется заплатить за свое самоуправство штрафы.

И напоследок хочется дать несколько добрых советов руководителям всех форм собственности: почаще заглядывайте в правила благоустройства городских территорий, когда начинаете какое-то дело. Как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Это первое. А второе - вспомните уроки природоведения, ботаники, биологии, прививавшие нам любовь к природе, ко всему живому. Помните: природа не терпит пренебрежения к себе.