Ответственные лица за дома и информационные стенды появятся во всех МКД Саранска

В Октябрьском районе Саранска ведется активная работа по установке в многоквартирных домах информационных стендов. На этих щитах размещается информация об управляющей и подрядной организациях, отвечающих за состояние МКД, председателе ТСЖ или домового комитета, а также ответственном лице, закрепленном за многоквартирным домом, их контактные телефоны.

«Совместно с ГУКом мы закрепили за каждым из домов нашего района ответственное лицо. Это работник либо управляющей компании, либо администрации района, - рассказал глава Октябрьского района Саранска Сергей Мальченков. - Эти люди должны своевременно выявлять проблемы вверенных им жилых строений, сообщать о них городской управляющей компании или районной власти. Соответственно решаться они будут более оперативно и качественно».

Октябрьский район стал первопроходцем в реализации этого эксперимента, предложенного Петром Тултаевым. Он, в свою очередь, взял эту идею на вооружение в ходе визита в город Минск. В скором времени все многоквартирные дома Саранска обзаведутся ответственными лицами, а вслед за ними и информационными стендами, на которых и будет указана вся необходимая информация.

В Октябрьском районе уже сейчас информационными стендами оснащены около 20 домов.