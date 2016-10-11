Безопасная дорога для жителей дома на проспекте 70 лет Октября

В Саранске завершились работы по благоустройству дворовых территорий. Ремонт асфальта, замена бордюров, увеличение парковок - все это сезонные работы по приведению дворов города в комфортное для жителей состояние. Ожидания многих горожан оправдались, и все обещанные и начатые работы доведены до логического завершения. Особенно если учесть, что некоторые жители многоэтажек ждали этого события несколько лет. Писали, просили, рассказывали о своих неурядицах.

Так произошло и с жителями дома № 110 по проспекту 70 лет Октября. Как и в большинстве подобных дворов, за десятилетия существования придомовая территория пришла практически в негодность. Асфальт оброс ямами и выбоинами, а двор - огромным количеством автотранспорта, на которое он не был рассчитан. Кроме того, у жителей существовала и более серьезная проблема. В непосредственной близости от дома располагаются лицей № 7 и прилегающая к нему территория. Ограждение учебного учреждения примыкало вплотную к внутридворовой дороге. Здесь проезжало значительное количество транспорта, а тротуара вдоль дома не было. То есть люди, выходя из подъездов, оказывались сразу на проезжей части. Между тем по этой дороге школьники ходили на учебу. Безопасность их в такой ситуации оказывалась под большим вопросом. Жители дома, видя плачевное состояние территории и сознавая существующую ежедневную опасность на этой дороге для себя и своих детей, стали обращаться за помощью к городской власти.

«Жители дома пригласили мэра Саранска Петра Николаевича Тултаева на «мэрскую субботу». Оценив ситуацию лично и изучив варианты устранения проблемы, градоначальник принял решение передвинуть ограждение территории лицея, сместить проезжую часть дальше от дома и построить пешеходный тротуар, - рассказал глава администрации Октябрьского района Саранска Сергей Мальченков. - Кроме того, люди просили парковку: транспорта много, естественно, его нужно где-то размещать.

Летом к работам приступило ООО «СпортСтрой-13 МСС». Оперативно и качественно подрядчиком были проведены работы по благоустройству дворовой территории дома: строительство тротуара вдоль дома и ремонт асфальтобетонного покрытия. Строители полностью заменили бордюры и поребрики, привели в порядок отмостки и подходы к подъездам домов. Не осталась без внимания и просьба о строительстве парковки. Количество машиномест было увеличено по максимуму, насколько это было возможно».

Весь комплекс работ обошелся городскому бюджету почти в 3 млн рублей. Сумма немалая, но и объемы внушительные. А главное: большое дело! Ведь в этом вопросе самой важной была безопасность людей. Невозможно сделать все и сразу. Но при этом можно грамотно распределить свой потенциал, как старается это сделать власть Саранска, чтобы постепенно обеспечить всем жителям города комфорт и уют в собственном доме, дворе и городе.