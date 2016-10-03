Затравили до сердечного приступа

В Теньгушеве 12-летние школьники устроили настоящую травлю 57-летнего тренера по волейболу Рашида Закиева. Мужчина не выдержал глумления и через три дня скончался от сердечного приступа. Позже дерзкие малолетки признались, что устроить мерзкую акцию их заставили старшие ребята. Издевательства они хотели снять на телефон и выложить в интернет ради забавы. За нападки на тренера старшие обещали дать подросткам электронные сигареты.

Возмутительная история произошла 29 сентября. Вечером Рашид Закиев возвращался с тренировки, когда на него внезапно налетели двое подростков - один без объяснения пнул его ногой, а другой плюнул в лицо. Отвечать рукоприкладством мужчина не стал, поскольку за всю жизнь никогда не поднимал руку на детей. При этом тренер хорошо знал ребят - оба малолетних негодяя недавно записались в его секцию.

Рашид Георгиевич не мог понять, чем заслужил такое отношение к себе, и сильно переживал после этой выходки. Случившимся Закиев поделился с супругой и руководителем ФОКа, где он работает. Те посоветовали не оставлять этот вопиющий случай на самотек и пойти в школу, где учатся подростки.

Рашид Георгиевич отправился в учебное заведение и поведал учителям о шокирующей акции юнцов. В школе не сильно удивились, когда узнали имена налетчиков на тренера - подростки характеризовались здесь не с лучшей стороны, прослыли хулиганами и прогульщиками. Школьников вместе с родителями вызвали на ковер. Ребята стали просить прощения и признались, что их заставили поглумиться над Закиевым старшие товарищи. Последние намеревались снять издевки на камеру мобильного, а затем показать всем на День учителя. По словам подростков, за выполнение задания им пообещали электронные сигареты, а если откажутся - пригрозили расправой. Но называть фамилии «заказчиков» набедокурившие 12-летние ученики не стали.

Рашид Закиев отправился в полицию, где написал заявление по факту нападения на него подростков и просил правоохранителей разобраться в этой истории. В тот же день домой к Закиеву пришли двое ребят постарше - 13 и 15 лет. Оба стали оправдываться, что к возмутительной истории не имеют никакого отношения, хотя их имен младшие товарищи даже не называли.

Но в дальнейшем ситуация окончательно прояснилась - поглумиться над тренером школьников заставили как раз те самые двое ребят 13 и 15 лет. Тогда один из них пришел на тренировку в ФОК и устроил настоящий скандал. Парень кричал, размахивал кулаками и заявлял, что на него возводят напраслину. Рашиду Закиеву пришлось даже отменить тренировку. А чуть позже мужчине стало плохо с сердцем - оторвавшийся тромб свел его в могилу.

Сотрудники полиции сейчас проводят проверку по факту случившегося, но, вероятнее всего, никто не понесет никакой ответственности за гибель пожилого тренера. Полицейские утверждают, что Рашид Закиев еще до шокирующего случая страдал сердечным заболеванием и регулярно наблюдался у врача. Доказать причинно-следственную связь между нападением на тренера и возникшим приступом будет очень непросто. И наконец, даже если удастся доказать вину подростков, то по причине малого возраста привлечь к уголовной ответственности их не получится. Максимум, что грозит малолетним негодяям, - это постановка на учет в отдел по делам несовершеннолетних.

Вместе с тем супруга тренера Любовь Закиева полагает, что именно нападки подростков стали причиной сердечного приступа мужа. По словам женщины, после того случая Рашид очень сильно переживал унижение от школьников, ничего не ел и не спал, жаловался на давление, был словно сам не свой. Это сильно подкосило его здоровье.

После инцидента в интернете пошли разговоры, что к травле тренера по волейболу может быть причастен один из его коллег. Якобы именно он подговорил школьников поиздеваться над Закиевым, поскольку хотел устроить на его место своего человека. Но это все из категории домыслов, подтверждение которым найти невозможно.

В Мордовию семья Закиевых переехала четыре года назад, до этого Рашид Георгиевич провел почти всю жизнь в Забайкальском крае. Там он окончил Петровско-Забайкальское педагогическое училище, факультет физической культуры Забайкальского гуманитарно-педагогического университета. Долгие годы занимался педагогикой, трудился директором школы и занимал должность главы сельского поселения. У Рашида Георгиевича и его супруги трое детей и шестеро внуков. Четыре года назад они приняли решение переехать в Теньгушево, здесь проживает их дочь. Закиевы захотели быть ближе к детям и внукам, поэтому купили дом в райцентре. Рашид Закиев устроился работать в физкультурно-оздоровительный комплекс тренером по волейболу...