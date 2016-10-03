Доска позора

Не может человек быть равнодушен к красоте, чистоте, уюту. Поэтому он всегда стремится находиться в комфортной обстановке. Вот почему часто и порой очень озабоченно мы говорим о благоустройстве города и городских территорий. А нарушители чистоты и порядка всегда вызывают наш праведный гнев и неприязнь, ведь мы любим свой Саранск и хотим, чтобы он радовал внешним видом в любое время года.

К сожалению, факты нарушения благоустройства городских территорий у нас еще встречаются. Их фиксирует административно-техническая инспекция Администрации городского округа Саранск, наказывая впоследствии нарушителей штрафными санкциями. Вот лишь один пример.

В середине сентября на ул. Волгоградской, где строится жилой дом (это в квартале, ограниченном ул. Короленко, пр. 70 лет Октября, ул. Севастопольской и ул. Волгоградской), произошел неприглядный инцидент. С территории стройки на ул. Волгоградской в районе ТРЦ «Сити-Парк» выехали два грузовика с невероятно грязными колесами. Они спокойно развернулись на дороге, оставив на асфальте кучи влажного грунта и грязи. Один автомобиль марки MAN, госномер е281 на13 с полуприцепом, второй - КАМАЗ, госномер к156рр13.

Позднее было установлено, что заказчиком и генеральным подрядчиком строительства жилого дома является ООО «Управляющая компания строительно-монтажного производства». Это она стала нарушителем городского благоустройства. А все дело в том, что пункт мойки колес автотранспорта на выезде с объекта на тот момент на строительной площадке отсутствовал, подъездные пути и дорога на территории стройки были сильно загрязнены.

В Правилах благоустройства городского округа Саранск говорится о том, что на всех стройплощадках должны быть оборудованы специальные пункты мойки колес, а генеральный подрядчик обязан производить их помывку, а также помывку кузовов механизмов и транспорта при выезде с территории строительства. Недопустимо выносить грунт, грязь, дорожную пыль на улицы города.

И действительно в Саранске сегодня огромное количество строительных площадок. Во что может превратиться город, если вся грязь со строящихся объектов будет переноситься на автодороги?

Руководству ООО «Управляющая компания строительно-монтажного производства» придется за данный неблаговидный инцидент уплатить штраф и сделать соответствующие выводы.

Саранск - наш общий дом! И давайте относиться к нему бережно.