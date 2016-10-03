Совет предпринимателей рассмотрел важные для города вопросы

На минувшей неделе в Администрации городского округа Саранск состоялось очередное заседание городского Совета предпринимателей. В повестку дня были вынесены интересные и злободневные вопросы, которые, несомненно, важны для нашего города.

В обсуждении первого вопроса, касающегося банковских услуг и продуктов для малого и среднего предпринимательства, приняли участие представители различных банков, осуществляющих деятельность на территории Саранска.

Второй вопрос, обсуждаемый на заседании, затрагивал подготовку города к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года. Свое видение данного вопроса изложил генеральный директор АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению ЧМ по футболу-2018» Алексей Плешачков. Он, в частности, рассказал о взаимодействии с FIFA, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Выступивший проинформировал и об организации мероприятий, проводимых в рамках подготовки к чемпионату, а также об осуществлении мониторинга хода строительства спортивных объектов и объектов инфраструктуры на территории Саранска.

Алексей Плешачков остановился и на других важных аспектах деятельности возглавляемой им организации.

Особо обсуждаемой на заседании Совета предпринимателей стала презентация строительного проекта - жилищный комплекс «ТАВЛА». Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и инвестиционным программам ООО «СК «Тавла» Александр Ведясов подробно рассказал о данном жилищном комплексе, инфраструктура которого удовлетворит все потребности современного человека. Первые два этажа жилых зданий займут магазины, фитнес-центр, салон красоты и другие предприятия сферы обслуживания, а также офисные помещения.

В жилом комплексе «Тавла» расположатся также учреждения детского развития и творчества. Всего 300 метров будет отделять жилой комплекс от стадиона «Мордовия Арена». Это соседство сделает строящийся комплекс еще одним центром Саранска. В 2018 году в жилом комплексе «Тавла» приветливо распахнут свои двери детский сад на 480 мест и школа, которая сможет принять 1450 учеников.

На заседании Совета в этот день состоялась еще одна презентация. В центре внимания находился Республиканский дистанционный консультативный центр по поддержке вариативных форм дошкольного образования. Речь шла о возможности открытия в городе частных детских садов или пунктов по оказанию услуг, связанных с присмотром и уходом за детьми дошкольного возраста. Данный вопрос для Саранска новый, поэтому придется обучать людей, решивших заняться этой сферой предпринимательства. В связи с этим рассматривались различные предложения, касающиеся форм обучения.

Стоит отметить тот факт, что заседание прошло организованно, при большой активности предпринимателей. Все обсуждаемые вопросы будут доведены до сообщества предпринимателей города.

Вел заседание председатель Совета предпринимателей при Администрации городского округа Саранск Вячеслав Брыков.