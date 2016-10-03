Отопительный сезон начался: как и в каком объеме мы будем платить за тепло?

Второй год жители Саранска в отопительный сезон будут оплачивать счета за отопление исключительно за потребленную энергию, а не по нормативам, как это было раньше. Подобное стало возможным, благодаря установленным в домах общедомовым приборам учета. Как убедились горожане, данная форма оплаты намного выгоднее: переплачивать не приходится. Но у горожан все же остались некоторые вопросы, касающиеся платы за потребленный ресурс. Разъяснить их мы попросили заместителя начальника Управления по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск Татьяну Медведеву.

- Татьяна Андреевна, некоторые граждане полагают, что жители дома, в котором проживают, сами могут выбрать форму оплаты за отопление на общем собрании. Так ли это?

- Такого права у них нет. Правом принятия решения о выборе способа платы за отопление обладают исключительно органы государственной власти Российской Федерации. Ни органы местного самоуправления, ни тем более общее собрание собственников помещений не наделены полномочиями по выбору способа платы за отопление.

- Отопительный сезон в Саранске начался с 26 сентября. Таким образом, в многоквартирных домах, где установлены общедомовые приборы учета, плата за отопление будет производиться исходя из фактических показаний данного прибора учета. А если в некоторых домах эти приборы по каким-то причинам вышли из строя, то какая форма оплаты будет предложена людям?

- В тех домах, где приборы учета вышли из строя или истек срок их эксплуатации, размер платы за коммунальную услугу по отоплению до восстановления работоспособности общедомовых приборов учета будет осуществляться согласно Правилам № 354, п. 59 (1) (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011) исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления. А если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, то берутся показатели за период его работы, но не менее 3 месяцев отопительного периода, начиная с даты, когда он вышел из строя или истек срок его эксплуатации.

Если дату установить невозможно, то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям коллективного (общедомового) прибора учета, но не менее 3 расчетных периодов подряд.

В многоквартирных жилых домах, где приборы учета отсутствуют по технической причине, расчет за отопление будет произведен по нормативу потребления, установленному решением Саранского городского Совета депутатов от 05.11.2002 № 220.

- А можно об этом подробнее?

- Согласно письму Министерства строительства и ЖКХ РФ от 23 ноября 2015 года № 38988-ОГ/04, начисление платы за отопление в октябре и апреле (когда начинается и оканчивается отопительный период в Саранске) должно производиться за полный месяц, без учета фактической даты начала или завершения отопительного сезона. В соответствии с разъяснениями Минстроя РФ норматив потребления коммунальной услуги по отоплению рассчитан исходя из длительности отопительного сезона в месяцах. В городском округе Саранск длительность отопительного сезона составляет семь месяцев.

В связи с этим выставление счетов за отопление необходимо осуществлять в одинаковом размере в течение полных семи месяцев отопительного периода. Соответственно, жители домов, где нет коллективных приборов учета тепловой энергии, должны платить ровными долями с октября по апрель. И хотя тепло в квартиры горожан в этом году пришло 26 сентября, плата за эти дни с жителей, платящих по нормативу, взиматься не будет.