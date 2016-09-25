«Пусть будет осень жизни золотой…»

Осень не только щедра на урожай овощей, фруктов, зерновых культур, но богата и на события. Ну, во-первых, осенью много профессиональных праздников. Вот сегодня, например, День учителя, и мы все с радостью поздравляем наших любимых педагогов и преподавателей. А еще именно с сегодняшнего дня стартует месячник пожилых людей.

Глава Республики Мордовия Владимир Волков издал указ о начале этого мероприятия в регионе, а Глава города Петр Тултаев своим постановлением объявил о проведении месячника у нас в Саранске.

Департамент по социальной политике Администрации городского округа заранее разработал обширный план мероприятий для пожилых горожан. А их в Саранске около 100 тысяч. Это приблизительно треть населения столицы республики. В плане предусмотрено все: часть мероприятий будет проводиться для пенсионеров, ведущих активный образ жизни, а часть - исключительно для тех, кто в силу преклонного возраста и ослабленного здоровья практически не выходит из дома.

В эти дни пройдет традиционная благотворительная акция «Готовимся к зиме». Многим одиноким пожилым гражданам будет оказана помощь по утеплению оконных рам. Уже намечены адреса, по которым пойдут волонтеры. Активизируется в эти дни и тимуровское движение.

Хочется подчеркнуть тот факт, что студенты и школьники города с большим желанием собираются принять участие в месячнике пожилых людей. И замечательно, что наша молодежь с уважением, бережно и трепетно относится к старшему поколению. Встречи ветеранов войны и труда с молодежью пройдут, как всегда, интересно, насыщенно и с пользой для обеих сторон.

Большой комплекс мероприятий пройдет в музеях, библиотеках, домах культуры города. Для пожилых людей подготовлены интересные насыщенные программы.

В октябре состоится немало вечеров отдыха с танцами под популярную музыку прошлых лет. Убеленные сединами люди будут иметь возможность окунуться в дни своей молодости, вспомнить лучших друзей, душевно пообщаться со сверстниками.

- Хочется заметить, что многие пенсионеры нашего города ведут активный образ жизни: посещают клубы по интересам, участвуют в художественной самодеятельности и даже сдают комплекс ГТО для своей возрастной группы, - говорит начальник Управления по работе с гражданами старшего поколения Администрации городского округа Саранск Римма Егорчикова. - Общаясь с ними, я всегда поражаюсь тому, сколько в этих пожилых людях энергии, радости жизни, молодого задора!

Всем надо постараться, чтобы организованный руководством республики и города месячник пожилых людей прошел успешно и стал для наших ветеранов настоящим праздником.

План мероприятий, расписанный по дням, мы поместим на сайт администрации. Каждый житель Саранска сможет принять в них участие. В рамках месячника будет немало выставок, интересных встреч, праздничных концертов.

Но самое главное, что нужно пожилым людям, - это тепло наших сердец, внимание и забота. Администрация города просит руководителей предприятий и организаций организовать вечера встреч с ветеранами. Им будет очень приятно посидеть за чашечкой чая с бывшими коллегами, поговорить по душам, вспомнить интересные моменты из своей трудовой деятельности.

Нам нужно помнить, что пожилой возраст - удел каждого. И как сегодня мы относимся к старшему поколению, так потом будут относиться и к нам. Важно сохранить добрые традиции и передать их дальше следующим поколениям!