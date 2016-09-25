В Саранске заработала горячая линия по вопросам теплоснабжения

Сентябрь выдался на редкость холодным, ветреным и дождливым. Люди кутались в теплые вещи, просили включить отопление. И тепло дали. Сначала отопление пришло в квартиры, а затем нас всех порадовало наступление бабьего лета. Тем не менее сотрудники региональной общественной организации «Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия» просят жителей сообщать, если в их дома и квартиры отопление до сих пор не поступило. Номера телефонов: 47-01-34 и 31-48-90.