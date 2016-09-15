Рузаевскую пенсионерку «исцелили» за 170 тысяч рублей

78-летняя жительница Рузаевки стала жертвой проходимок, которые наплели старушке о порче и обещали избавить от недуга с помощью магического ритуала со сбережениями пенсионерки. В итоге пожилая женщина лишилась 170 тысяч рублей.

Как рассказала потерпевшая, в обеденное время она возвращалась домой из магазина. На улице к ней подошла незнакомка неславянской внешности, которая невзначай завела беседу. В разговоре она заявила пожилой женщине: «Чувствую, что у вас есть проблемы со здоровьем. Но я могу помочь их решить». В этот момент к ним присоединилась еще одна женщина, которая стала благодарить «целительницу» за излечение ее ребенка. Старушка поверила и согласилась на магический обряд избавления от недугов. Для проведения серьезного ритуала пенсионерка пригласила женщин к себе домой.

Аферистки рассказали, что для обряда нужны все деньги, которые есть в доме. Хозяйка достала отложенные на похороны 170 тысяч рублей и передала их «ведунье». По словам пожилой женщины, «целительница» стала шептать какие-то слова над свертком с деньгами, а затем вернула его. Старушка убрала сбережения под подушку и проводила гостей. Спустя некоторое время она решила проверить наличность, в свертке оказалась нарезанная бумага.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители устанавливают личности и местонахождение подозреваемых. Если вы располагаете какой-либо информацией о разыскиваемых на (фото), сообщите по телефонам в Рузаевке: 8 (83451)4-03-70, 4-03-89 или 102.

В другом случае жертвой проходимцев стала 91-летняя жительница Саранска. По словам внука, в полдень его бабушка отправилась в аптеку за лекарствами. На выходе из павильона ее встретила незнакомка и представилась социальным работником. Она сообщила, что несколько раз приходила к пенсионерке, но не заставала дома. «Соцработница» заверила, что направлена для оказания помощи пожилым людям и в ее обязанности входят снятие показателей счетчиков и выдача пенсии. Она также упомянула, что с последней пенсией бабушке недодали 2 тысячи рублей.

Пенсионерка без опаски впустила незнакомку в квартиру, после чего та попросила поочередно проверить наличие горячей и холодной воды в кранах. Женщина отлучалась из комнаты на несколько минут, оставив гостью одну. Потом «соцработница» вышла из квартиры, якобы для размена 5-тысячной купюры, чтобы отдать доплату к пенсии, о которой шла речь ранее. Но к старушке она так и не вернулась.

Пенсионерка рассказала о гостье внуку. Тот посоветовал родственнице проверить все ценное имущество и сбережения. И как в воду глядел - старушка недосчиталась двух бумажных конвертов, в которых находились 150 тысяч рублей. Внук обратился в полицию.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские установили приметы подозреваемой: на вид 35-40 лет, рост 160-170 см, плотного телосложения, была одета в укороченную чёрную куртку с капюшоном и джинсы синего цвета (сзади на штанах имеется рисунок), лакированные ботинки на платформе. При себе имела сумку белого цвета. Если вы располагаете какой-либо информацией о личности или местонахождении данного человека, просьба сообщить по телефонам: (88342) 76-08-80, 29-77-01 или 02.