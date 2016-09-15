«Встречные» вопросы - «мэрские» ответы

Вопрос: Асфальтовое покрытие в районе дома № 12 по ул. Пушкина находится в удручающем состоянии. Можно ли рассчитывать на то, что в ближайшее время восстановительные работы на этом участке города будут проведены?

Ответ: Восстановить асфальтовое покрытие на данном участке планируется в этом году до 10 октября.

Вопрос: Будет ли произведена обрезка деревьев с торца дома № 45 по пр. 60 лет Октября? Возникла крайняя необходимость.

Ответ: Весь необходимый комплекс мероприятий по обрезке деревьев у дома № 45 будет выполнен до конца сентября.

Вопрос: Обещали устранить дефекты после проведения ремонта дороги в районе детского сада, расположенного по ул. Пушкина. Стоит ли этого ожидать в ближайшее время?

Ответ: Все необходимые меры по устранению дефектов после произведенного ремонта дороги на этом участке будут приняты до 9 октября этого года.

Вопрос: Будет ли заасфальтирована территория въезда во двор дома № 3 корп. 2 по ул. Пушкина?

Ответ: Планируется заасфальтировать данную территорию до 10 октября текущего года.

Вопрос: Установят ли пандус в доме № по бульвару им. Эрьзи? В доме проживает ребенок-инвалид. Можно ли надеяться на положительный результат в этом году?

Ответ: Пандус у дома будет установлен не позднее середины октября.