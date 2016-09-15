Бульвары Светотехстроя скоро преобразятся

Пасмурным субботним утром практически в центре Светотехстроя царила суматоха. В самом разгаре была ярмарка выходного дня, а неподалеку, в районе Дома культуры «Луч», собирались в группу озадаченные подчиненные саранского мэра. Моросил мелкий осенний дождь. Намечалась очередная «мэрская суббота». Петр Тултаев был, как всегда, пунктуален, пришел в назначенный час и с ходу объяснил собравшимся: «Выборы прошли, но работа на этом не заканчивается, а, напротив, только начинается: наказы избирателей нужно исполнять! Даже в такую погоду! Вот сейчас кое-что запланируем на предстоящий год, а может быть, и на этот».

В первую очередь градоначальник объявил, что ДК «Луч» в скором времени ожидает капитальный ремонт. По этому поводу в Администрации Саранска пройдет отдельное совещание, где обсудят все предстоящие работы, рассмотрят возможные варианты и стоимость ремонта. Закончив обсуждение этой темы, Петр Тултаев окинул взглядом подчиненных: «А где у нас руководитель Транспортного управления? К нему есть несколько вопросов».

Но «начальника транспортного цеха» на месте не оказалось. Бросив несколько шутливых реплик, Петр Тултаев направился в сторону бульвара Веденяпиных. Именно бульвар и стал причиной «мэрской субботы». Дело в том, что на предвыборных встречах несколько раз звучали просьбы благоустроить эту территорию, сделав местом отдыха и прогулок жителей Светотехстроя.

В это время делегацию все-таки нагнал начальник Транспортного управления города Игорь Белорунов. Началось обсуждение автобусного сообщения улиц Солнечная и Пушкина. Глава Саранска напомнил руководителю Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Игорю Бутяйкину о необходимости расширения в следующем году существующей дороги по улице Солнечной. Ведь именно из-за ее узости пока нет возможности пустить здесь вместительные автобусы, в том числе для льготных категорий граждан. Главному по общественному транспорту мэр поручил проработать возможность пуска на улицы Солнечная и Пушкина льготного автобуса уже сейчас по существующей дороге.

Около «Луча» Петр Тултаев обратил внимание районного руководства на довольно ветхое благоустройство и отсутствие цветов.

«Заброшенности не должно быть. И цветы нужно высаживать обязательно, а весной приступить к общему благоустройству», - подчеркнул Петр Тултаев.

Тут же к Главе города обратилась местная жительница. Ее, собственно, и волновали ремонт в Доме культуры, а также приведение в порядок прилегающей территории. Мэр сообщил срок начала работ и объем. Женщина поблагодарила градоначальника за регулярные визиты в район и решение насущных вопросов.

«Прогуливаясь» по бульвару Веденяпиных, Петр Тултаев раздавал поручения направо и налево, предварительно советуясь с подчиненными. Некоторые территории, по его мнению, не совсем рационально использовались, поэтому было принято решение после полноценного благоустройства разместить там скамейки и урны.

Примкнувшая к делегации женщина, выбрав удачный момент, обратилась к Главе Саранска: «В нашем доме № 51 по проспекту 60 лет Октября в 2008 году был проведен капитальный ремонт. А теперь у нас промерзают торцовые стены, в угловых квартирах ужасная сырость. Просим Фонд капитального ремонта включить нас снова в очередь, но пока безрезультатно».

Подчиненные напомнили мэру, что повторное включение в течение определенного периода после проведенного капремонта невозможно.

«Это не ответ! У людей проблема, - обеспокоился мэр. - Берем на заметку этот дом. Нужно все точно выяснить, переговорить с Фондом и сообщить гражданке. Обменяйтесь телефонами».

Градоначальнику показалось, что стоявшая рядом старушка тоже хочет о чем-то попросить. Поэтому он обратился напрямую: «Что, мать, хотите?».

Пенсионерка уверенно и четко отрапортовала: «У нас все в порядке!».

«Это хорошо!» - довольно констатировал Петр Тултаев.

Обрадованные чиновники стали весело переговариваться: «Нечасто такое услышишь! Побольше бы таких ответов!».

Тут же Глава Саранска спросил о наличии на бульваре мест для продажи мороженого и кваса. Услышав отрицательный ответ, возмутился, мол, как же летом без прохладительного? Дал поручение на предстоящий год: запланировать размещение на данной территории необходимых палаток.

А вот в востребованности спортивных тренажеров здесь градоначальник засомневался. Они в это время пустовали.

«Придем в следующий раз и, если занимающихся не будет, перенесем их в другое место», - решил мэр. Но местные жители заверили, что желающих позаниматься спортом здесь всегда предостаточно. Просто погода промозглая.

Затем было решено приступить к разработке проекта благоустройства бульвара в текущем году, а весной-летом 2017 года провести работы.

Представитель дома № 49 А по проспекту 60 лет Октября обратился к мэру с довольно распространенной и наболевшей проблемой - отсутствием в доме циркуляционных линий. Как следствие, воду приходится подолгу спускать, чтобы добиться действительно горячей из крана. К тому ж, по кухням в качестве обогревателя идут трубы обратки, которые почти всегда холодные.

«По поводу отопления нужно разобраться, - поручил Глава Саранска директору ГУК «Пролетарская» Николаю Романову. - А что касается циркуляционных линий, в этом году обещать не будем, но в 2017-м сделаем».

Продвигаясь дворами к бульвару Цаплина, градоначальник обсуждал с директорами муниципальных учреждений и предприятий проведение предстоящих асфальтных работ. В конце подытожил: «Заканчиваем объекты, которые обещали сделать и к которым уже приступили. Новых в этом сезоне начинать не нужно».

Около здания районного отделения судебных приставов перед «мэрской делегацией» открылась неприятная картина. Вокруг забора валялись мусор, пустая тара и пакеты. Да и за забором территория учреждения выглядела крайне неухоженной.

«Если они и свою, и прилегающую территории не желают убирать, это не значит, что и мы не должны. «Не наших» территорий в городе нет! Везде должен быть порядок!» - внушительно обратился мэр к коммунальщикам.

В районе дома № 50 по улице Веселовского внимание Петра Тултаева привлекла самовольная парковка. Обращаясь к главе Пролетарского района Александру Кузьмину, он констатировал: «Если есть возможность здесь построить парковку, надо это сделать, ведь пока не будет организованной стоянки, здесь так и будет бардак».

С торца дома № 46 А по улице Веселовского внимание мэра привлекли последствия разрытия. Коммунальщики подсказали, что работы здесь проводил «СаранскТеплоТранс». Непорядок мэр поручил ликвидировать: «Все разрытия в городе нужно тщательно заделать. И заниматься этим должен тот, кто проводил работы!».

Соответствующее поручение было дано городской Административно-технической инспекции.

Осмотрев бульвар Цаплина, мэр дал задание также приступить к разработке проекта по его благоустройству, запланировать замену поребриков и наружного освещения, произвести укладку асфальта и установку урн и лавочек.

«Наша цель - завершить работы до 1 сентября 2017 года», - напомнил он.

Дождь начинал усиливаться, а все намеченное на этот день было практически выполнено. Ключевые решения по многим вопросам приняты. На этом основную часть «мэрской субботы» Петр Тултаев завершил, отправившись, тем не менее, дальше, на осмотр еще нескольких дворов и улиц Светотехстроя.