Пензенские гастролеры сорвали в Мордовии куш на 1 миллион рублей

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по РМ раскрыли кражу из иконной лавки, расположенной в одном из супермаркетов в Саранске. Похитители прихватили с собой сейф, в котором находились изделия из золота и серебра, а также 10 тысяч рублей. Личности налетчиков быстро вычислили - ими оказались двое жителей Пензы, 36 и 37 лет. Как выяснилось в дальнейшем, в Мордовию они наведывались четыре раза и «работали» в основном по ломбардам. Перед тем как пойти на дело, гастролеры изучали систему видеонаблюдения и способы охраны помещения. Когда забирались внутрь, то похищали украшения, деньги, а в одном из случаев забрали с собой пневматический пистолет, хранящийся в сейфе. Общая сумма похищенного в Мордовии составила более 1 миллиона рублей. Кроме того, полицейские из Пензенской области считают, что эти же люди причастны к 8 эпизодам хищений из ломбардов более чем на 2 млн рублей. Все ворованное добро налетчики сдавали уже в московские ломбарды.

Мордовские полицейские совместно с коллегами по Пензенской области взяли злоумышленников в Пензе на месте совершения очередного преступления. В настоящее время в отношении их возбуждены уголовные дела, один из подозреваемых заключен под стражу.