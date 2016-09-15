«Переведу в другую колонию за полмиллиона рублей»

В Зубово-Полянском районном суде вынесен приговор 24-летнему уроженцу подмосковного Воскресенска Ивану Будареву. Сиделец колонии строгого режима № 11 в Явасе обещал зэку из соседнего отряда перевести его на более мягкий режим отбывания наказания в колонию № 18 в Потьме. Бударев наплел знакомому, что у него есть высокопоставленные покровители среди руководства республиканского УФСИН, и за свои услуги запросил 550 тысяч рублей. Эта махинация была раскрыта сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

В это трудно поверить, но один из сидельцев Дубравлага решил стать миллионером прямо на зоне. Иван Бударев, отбывавший в колонии № 11 наказание за разбойное нападение, узнал, что у коллеги по отсидке из соседнего отряда возникли серьезные проблемы с блатными. 45-летний мужчина отбывал наказание за мошенничество и из-за конфликта с другими заключенными стал искать людей, которые помогли бы ему перевестись в другую колонию. Бударев решил воспользоваться моментом и поиметь денег.

В беседе с «клиентом» Бударев заявил, что знает серьезных людей среди руководителей Дубравлага, которые без проблем переведут его в другую колонию с более мягким режимом отбывания наказания. Только за решение вопроса нужно 550 тысяч рублей. При этом оборотистый зэк для убедительности пояснил, что 400 тысяч рублей нужно будет передать руководителям колонии, а 150 тысяч причитается ему за хлопоты. Стороны ударили по рукам. Деньги договорились передавать через посредников на воле возле стен колонии.

Информация о том, что кто-то переводит осужденного из одной колонии в другую за полмиллиона рублей, быстро дошла до сотрудников УФСБ по РМ. На встречу со знакомым Бударева пришел человек от спецслужбы. Он передал 550 тысяч рублей, после чего посредник был задержан. Кстати, вместо настоящих денег оперативники использовали купюры, схожие с билетами Банка России. Молодой человек признался, что Бударев просил его забрать деньги у знакомого в условленном месте, а затем перевести всю сумму на указанный счет. Позднее выяснилось, что Бударев не собирался никому давать взятку, поскольку никаких высокопоставленных знакомых у него на самом деле не было. Все деньги он планировал забрать себе.

В отношении Ивана Бударева было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере». Зубово-Полянский районный суд признал Бударева виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.