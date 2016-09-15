Протаранил пассажирскую «газель»

18 сентября в Октябрьском районе Саранска произошло ДТП с участием пассажирской «газели» и легковушки «Фольксваген Пассат». В столкновении два человека погибли, еще двое получили травмы.

Авария произошла в 18.45 на ул. Косарева. «Газель» направлялась на стоянку для маршруток. Водитель встал в левый ряд и собирался повернуть, как вдруг произошел мощный удар сзади. «Газель» отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с «десяткой». Оказалось, сзади в микроавтобус на полном ходу влетел «Фольксваген Пассат». От удара иномарку сильно разворотило. Водитель легковушки 31-летний Игорь Жуков и 16-летний пассажир скончались на месте. Юноша оказался в салоне иномарки случайно - водитель захватил его попутно.

Судя по всему, «Фольксваген» направлялся в Большую Елховку, где проживали Жуков и его 16-летний попутчик. Во время аварии юноша находился на заднем сиденье, но даже это обстоятельство не помогло ему выжить. При этом еще один 30-летний пассажир иномарки, находившийся на переднем сиденье, остался жив. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Что касается 40-летнего водителя «газели», после осмотра бригадой «скорой медицинской помощи» ему было назначено лечение. Как сообщили сотрудники республиканской Госавтоинспекции, в месте аварии неисправно уличное освещение. Стал ли этот фактор основной причиной аварии либо имело место управление машиной в нетрезвом состоянии, сейчас устанавливается правоохранительными органами. Заметим, что, по словам свидетелей ДТП, из салона иномарки исходил запах алкоголя.