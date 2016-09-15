В Саранске изъята партия «синтетики» на 2 миллиона рублей

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ накрыли бригаду наркодельцов, которые планировали продать в республике около килограмма «синтетики». Ориентировочная стоимость изъятого зелья на черном рынке составила бы 2 млн рублей.

Организаторами сбыта оказались 27-летний местный житель Саранска и его жена. Супруги через интернет договорились с анонимным продавцом зелья о распространении синтетических наркотиков через тайники-закладки. Поставщик должен был размещать оптовые партии в оговоренном месте, а супруги забирать «товар», расфасовывать по разовым дозам и делать закладки для розничной продажи.

Согласно полученной инструкции, «синтетику» супруги забирали из соседнего региона. Продавать зелье супруги собирались через интернет либо среди своих знакомых как в Мордовии, так и в соседнем регионе. Не исключается, что к нелегальному бизнесу они планировали привлечь помощников.

Сотрудники УКОН республиканского МВД получили оперативную информацию о том, что супруги доставили в Мордовию крупную партию спайсов. Подозреваемые были задержаны в автомобиле знакомого. У них было обнаружено около 250 свертков с наркотическим средством общей массой более 970 граммов. Впоследствии полицейские изъяли у них еще более 100 граммов наркотика, который они намеревались продать.

В настоящее время следственным отделом ОП № 4 УМВД России по Саранску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Устанавливаются соучастники преступления. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на определение канала поставки наркотика в Мордовию.